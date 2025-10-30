Нидерландският технологичен гигант ASML разширява присъствието си в САЩ

Нидерландският технологичен гигант ASML Holding N.V., един от водещите доставчици на полупроводниково оборудване в света, ще отвори нов офис в Хъто, Тексас – един от най-бързо развиващите се градове в Съединените щати. Компанията е наела 3260 кв. метра офис площ в района Hutto Co-Op District, където планира да наеме над 100 служители. Засега не е уточнено каква ще е основната дейност на обекта.

ASML е с пазарна оценка от 416 млрд. долара. Компанията произвежда фотолитографски машини, използвани за производството на микрочипове и е ключов партньор на Samsung Electronics, която строи мащабна фабрика в близкия град Тейлър.

Проектантът MA Partners LLC посочва, че офисът на ASML е част от визията за създаване на многофункционален център с офиси, търговски обекти и жилищни площи.

Кметът на Хъто Майк Снайдър отбеляза, че новината допълва серията от големи инвестиции в града, включително проекти на Tesla и Skybox Datacenters.