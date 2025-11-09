Атанасов очаква до Коледа десните да се споразумеят за кандидат за президент

Председателят на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Атанас Атанасов обяви, че преди Коледа ще бъде подписано споразумение за единна кандидатура на демократичната общност за предстоящите президентски избори догодина. Той уточни, че партията вече се подготвя за тези избори и още през лятото са започнали разговори за обединение около един кандидат.

Атанасов подчерта, че се търси кандидат с авторитет, политически опит и ориентация към Запада, който да обедини демократичната общност, а не просто партиен представител.

Председателят на ДСБ коментира проектобюджета, като го критикува за нереалистични приходи от 4–5 млрд. лв. и увеличаващи се разходи в корупционно чувствителни сектори. Той заяви, че партията му няма да подкрепи бюджета, защото е вреден и подчерта нуждата от ограничаване на раздутата администрация и по-строг контрол върху публичните разходи. Според него държавата обслужва номенклатурата, а не гражданите.

Атанасов засегна и темата за националната сигурност, като посочи, че най-големият риск идва от войната в Украйна и неадекватната реакция на българските институции. Той критикува толерантността на службите към руското присъствие, като даде пример с имот край язовир „Искър“, ползван от руското посолство в нарушение на закона. Атанасов обяви, че ще сезират НАТО за реакция срещу руското влияние.

По въпроса за „Лукойл“ председателят на ДСБ предупреди, че евентуално придобиване от БЕХ крие сериозни рискове, защото компанията е чужда собственост и разпродажбата ѝ може да доведе до международни скандали и съдебни дела. Той настоя за контрол върху управлението и приходите на компанията, така че средствата от горивата да не отиват в Русия, но подчерта, че национализацията би била крайна и опасна мярка, като фокусът трябва да е върху българския интерес.