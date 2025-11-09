РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Атанасов очаква до Коледа десните да се споразумеят за кандидат за президент

Атанасов очаква до Коледа десните да се споразумеят за кандидат за президент

Председателят на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Атанас Атанасов обяви, че преди Коледа ще бъде подписано споразумение за единна кандидатура на демократичната общност за предстоящите президентски избори догодина. Той уточни, че партията вече се подготвя за тези избори и още през лятото са започнали разговори за обединение около един кандидат.

Атанасов подчерта, че се търси кандидат с авторитет, политически опит и ориентация към Запада, който да обедини демократичната общност, а не просто партиен представител.

Председателят на ДСБ коментира проектобюджета, като го критикува за нереалистични приходи от 4–5 млрд. лв. и увеличаващи се разходи в корупционно чувствителни сектори. Той заяви, че партията му няма да подкрепи бюджета, защото е вреден и подчерта нуждата от ограничаване на раздутата администрация и по-строг контрол върху публичните разходи. Според него държавата обслужва номенклатурата, а не гражданите.

Атанасов засегна и темата за националната сигурност, като посочи, че най-големият риск идва от войната в Украйна и неадекватната реакция на българските институции. Той критикува толерантността на службите към руското присъствие, като даде пример с имот край язовир „Искър“, ползван от руското посолство в нарушение на закона. Атанасов обяви, че ще сезират НАТО за реакция срещу руското влияние.

По въпроса за „Лукойл“ председателят на ДСБ предупреди, че евентуално придобиване от БЕХ крие сериозни рискове, защото компанията е чужда собственост и разпродажбата ѝ може да доведе до международни скандали и съдебни дела. Той настоя за контрол върху управлението и приходите на компанията, така че средствата от горивата да не отиват в Русия, но подчерта, че национализацията би била крайна и опасна мярка, като фокусът трябва да е върху българския интерес.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени