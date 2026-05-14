Правителството на Латвия подаде оставка след разпадане на управляващата коалиция

Министър-председателката на Латвия Евика Силиня

Министър-председателката на Латвия Евика Силиня внесе оставката си в парламента, с което на практика сложи край на мандата на цялото коалиционно правителство, съобщи Латвийското радио и телевизия.

Политическата криза се задълбочи, след като коалиционният партньор „Прогресивните“ обяви, че оттегля подкрепата си за кабинета. Така управляващото мнозинство загуби необходимите гласове в парламента на страната.

Решението на партията дойде след оставката на министъра на отбраната Андрис Спрудс, който беше подложен на критики заради неуспеха си да се справи с навлизащите на латвийска територия дронове от Русия.

Редовните парламентарни избори в Латвия по план трябва да се проведат през октомври тази година.

