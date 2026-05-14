РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

TSMC повиши прогнозата си за световния пазар на чипове до 1.5 трилиона долара

TSMC повиши прогнозата си за световния пазар на чипове до 1.5 трилиона долара

Най-големият производител на чипове по договор в света TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) очаква световният пазар на полупроводници да надхвърли 1.5 трилиона долара до 2030 г., надминавайки предишната си прогноза от 1 трилион долара. Това става ясно от презентационните материали на компанията преди технологичен симпозиум в четвъртък.

Apple ще бъде водещ клиент на TSMC за 2nm чипове до 2027 г.

AI и високопроизводителните изчисления се очаква да формират 55% от пазара на стойност 1.5 трилиона долара, следвани от смартфоните с 20% и автомобилните приложения с 10%, според TSMC.

От TSMC заявяват, че разширява производствения си капацитет с по-бързи темпове през 2025 и 2026 г. и планира да изгради девет фази на фабрики за вафери и съоръжения за усъвършенствано пакетиране през 2026 година.

TSMC надмина прогнозите на пазара с 33 млрд. долара приходи над очакванията

Очаква се производителят на чипове значително да увеличи капацитета за най-модерните си 2-нанометрови и следващото поколение A16 чипове, с комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 70% за периода 2026 – 2028 година.

От компанията заявиха, че търсенето на вафери за AI ускорители се очаква да нарасне 11 пъти между 2022 и 2026 година.

Глобалното присъствие на TSMC

TSMC също се освободи от 100% мита благодарение на заводите си в Аризона

Аризона
Първата фабрика вече е в производство. Преместването на оборудване за втората фабрика е планирано за втората половина на 2026 година. Строителството на трета фабрика вече е в ход. Работата по четвърта фабрика и първото съоръжение за усъвършенствано пакетиране на обекта се очаква да започне тази година.

TSMC прогнозира 1.8-кратно увеличение на производството в Аризона на годишна база до 2026 г., като добивите ще бъдат сравними с тези в Тайван.

Производителят на чипове съобщи още, че е завършил покупката на втори голям парцел земя в Аризона за бъдещо разширяване.

TSMC отчете забавяне на ръста на приходите - сигнал за охлаждане на пазара за AI

Япония
Първата фабрика в момента произвежда масово 22-нанометрови и 28-нанометрови продукти. Плановете за втората фабрика са били надградени до 3-нанометрово производство заради силното търсене.

Германия
Фабриката в момента е в процес на строителство и напредва по график. Планира се първоначално да предлага 28-нанометрови и 22-нанометрови технологии, последвани от 16-нанометрови и 12-нанометрови технологии.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.