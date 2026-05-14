Столичният общински съвет одобри придобиването на фигурите от паметника на Съветската армия

Столичният общински съвет одобри предложението на кмета Васил Терзиев София да придобие безвъзмездно от държавата скулптурните фигури и барелефите от паметника на Съветската армия. Решението предвижда Столичната община да получи както правото на управление върху имот в село Лозен, така и собствеността върху художествените елементи, съхранявани там.

В имота, който в момента се управлява от областния управител на София, се намират бронзовите фигури на червеноармеец, селянка и работник. Предвижда се теренът да бъде използван за нуждите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община.

Докладът на кмета включва и останалите елементи от композицията на паметника – барелефите „Посрещане на съветската армия“, „Отечествената война“, „Тилът“, „Октомври 1917“ и венците на славата, които се намират на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, номер 99А.

След придобиването на фигурите и барелефите общината възнамерява да организира обществени обсъждания за бъдещото им място и облик като част от културната памет на столицата.

В доклада се посочва още, че общата максимална балансова стойност на активите възлиза на 12 203 560,18 евро.

