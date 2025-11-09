РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Републиканци и демократи в Сената работят по нов пакет проектозакони

сенат САЩ

Републиканци и демократи в Сената на САЩ проведоха консултации през последните 24 часа относно спирането на работата на федералното правителство. Лидерът на републиканското мнозинство Джон Тун (републиканец от Южна Дакота) е заявил това пред репортери.

На въпрос дали смята двупартийните консултации за конструктивни, той е отговорил: „Бих казал „да“. Джон Тун е отбелязал, че се работи по нов пакет от законопроекти, насочени към това правителството отново да започне работа. „Мисля, че сме все по-близо до готовност“, е казал той, без да предоставя подробности. 

Според Тун, все още няма сигурност, че тези законопроекти ще бъдат одобрени. Той не е уточнил и кога може да се проведе гласуване.

Сенатът ще се събере отново следобед на 9 ноември. Тун също така е уверил, че членовете на горната камара няма да излизат във ваканция, докато не бъде решен въпросът за възобновяване на работата на правителството.

