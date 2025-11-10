Социалното министерство дава 2.5 млн. лева за обновяването на домашния социален патронаж

Министерството на труда и социалната политика чрез Фонд „Социална закрила“ ще финансира общински проекти, свързани с домашния социален патронаж. Местните власти могат да кандидатстват за обновяване на оборудването и обзавеждането – до 45 000 лева, както и за строително-монтажни работи – до 72 000 лева.

Общият бюджет е 2.5 млн. лева, като общините трябва да управляват със собствен ресурс, услугата. В противен случай, няма да могат да кандидатстват.

Домашният социален патронаж е местна услуга, насочена към възрастни хора, нуждаещи се от подкрепа. Тя включва приготвяне и доставка на топла храна по домовете на хората, помощ за почистване на дома им, закупуване на лекарства и храна, съдействие при използването на административни услуги и достъп до здравеопазване.

В някои общини се организират и посещения на културни събития, екскурзии и други. В много общини чрез Патронажа се приготвя и топлият обяд, финансиран по Програма „Храни и основно материално подпомагане”.