Изкуственият интелект не може да замести човека в одита, но ще повиши прозрачността, заяви Желязков

Изкуственият интелект не трябва да бъде надценяван, нито да замества човешкия интелект, особено в отговорни дейности като одита. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на конференцията „Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“, организирана от Сметната палата. Събитието се провежда по повод 145 години от създаването и 30 години от възстановяването на институцията.

По думите на премиера, въвеждането на нови технологии може да допринесе за по-висока ефективност, прозрачност и навременен контрол върху публичните разходи, но не може да замести човешката експертиза. „Когато в една институция има доверие, обществото знае, че публичните средства се управляват ефективно и с респект към хората“, отбеляза той.

Желязков определи Сметната палата като институция, гарантираща моралната архитектура на държавата и защитата на обществения интерес. Той подчерта, че устойчивите институции са тези, които изграждат държавността в дългосрочен план.

Министър-председателят акцентира и върху партньорството между Сметната палата и Института за изкуствен интелект „Инсайт“, като съобщи, че България ще бъде домакин на една от шестте фабрики за изкуствен интелект в Европа — знак за потенциала на страната в сферата на иновациите.