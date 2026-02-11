РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер, коментира Радев

Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер, коментира Радев

Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция.

Това написа на личната си страница във Фейсбук Румен Радев, президентът в периода 2017-2026 година. Ето какво още сподели той:

„Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост.

Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ.

Гласувайте през април. За да сложим край на грабежа!“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.