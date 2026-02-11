Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер, коментира Радев

Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция.

Това написа на личната си страница във Фейсбук Румен Радев, президентът в периода 2017-2026 година. Ето какво още сподели той:

„Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост.

Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ.

Гласувайте през април. За да сложим край на грабежа!“.