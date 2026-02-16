Полицията претърсва дома на Ивайло Калушев в село Българи

Полиция извършва претърсване в къщата на Ивайло Калушев в село Българи. На място са служители на МВР – Бургас и Районното управление в Царево. Това е първото влизане на органите на реда в имота, след като преди повече от седмица беше извършен само външен оглед. От полицията в Бургас са обяснили пред bTV, че се търсят основно документи.

В началото на февруари в бившата хижа „Петрохан“ бяха открити телата на трима мъже с огнестрелни рани. Няколко дни по-късно бяха намерени още три тела – включително на 15-годишно момче – в кемпер край връх Околчица. Според разследващите и прокуратурата се разглежда версия за последователни убийства и самоубийство или самоубийства.

Всички шестима са с огнестрелни рани, а мотивите засега не са изяснени. Около случая се появиха твърдения за дейността на група, ръководена от Калушев, известен и като Лама Иво, както и за евентуално насилие и подавани сигнали срещу общността. Появиха се и съмнения за прикриване или неглижиране на сигнали, както и за възможна връзка със служби или институции.