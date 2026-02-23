Миролюб Иванов ще смени Иво Георгиев в Надзорния съвет на ЦКБ

Промени в органите на управление на дружеството ще обсъди извънредното общо събрание на акционерите на ТБ „Централна кооперативна банка“ АД, насрочено за 2 април.

Проектът за решение предвижда освобождаване на Иво Георгиев като член на Надзорния съвет. Предлага се на негово място да бъде избран Миролюб Иванов. Той ще бъде с мандат до датата на изтичане на мандата на настоящия Надзорния съвет или до 15 август 2028 година.

В дневиня ред е иточката за гласуване на промени в устава на дружеството.

Общото събрание ще определели и размера на възнагражденията на новоизбрания член на Надзорния съвет, както и размера на гаранцията за неговото управление.

При липса на кворум общото събранието ще се проведе на 17 април от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Последната дата за сключване на сделки с акции на „Централна кооперативна банка“ на „Българска фондова борса“, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в общото събрание, е 17 март.

Акциите на “Централна кооперативна банка” се търгуват на „Българска фондова борса“. През последните дванадесет месеца котировките им добавяха стойност като в момента вече струват по 1.88 евро за един брой. А по този начин инвеститорите оценяват ЦКБ на 239 004 344 евро.