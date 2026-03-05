РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Деница Сачева заяви, че след промените в КСО средната пенсия може да достигне до 760 евро

Добавките към пенсиите за Коледа и Великден да се разпишат в закон, настоява Деница Сачева

Председателят на социалната комисия в парламента Деница Сачева обясни, че приетите днес промени в Кодекса за социално осигуряване дават възможност на хората във втория пенсионен стълб да инвестират своите спестявания според личните си предпочитания и толерантност към риска – в динамични, балансирани или консервативни фондове. Това ще позволи по-висока доходност на пенсиите от втория стълб.

По-рано днес парламентът прие на второ четене промени, с които въвежда мултифондовете в допълнителното пенсионно осигуряване и регламентира начина, по който средствата могат да се инвестират.

Сачева посочи, че според симулации на Комисията за финансов надзор, ако в момента средната пенсия е 490 евро, след тези промени тя може да достигне до 760 евро. Освен това около 16 млрд. евро, които са в пенсионните фондове, ще могат да се инвестират в инфраструктурни проекти – включително образователни, енергийни, а също и в капиталовия пазар.

„За да може всичко това да се случи, се акцентира върху финансовата грамотност, защото хората могат да бъдат богати само тогава, когато са финансово грамотни. Това според нас е и модерната социална политика, която овластява хората и им дава възможност да разполагат по-добре със своите спестявания. Важно е да отбележим, че парите във втория пенсионен стълб се онаследяват, така че с възможността доходите от втория пенсионен стълб да бъдат по-високи подкрепяме и това в семействата да остават и повече пари“, добави тя.

