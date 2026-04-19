Крум Зарков посочи, че България има нужда от редовно правителство – устойчиво, компетентно и почтено

На тези избори има ясен победител. Поздравяваме партията на Румен Радев, това й дава огромна отговорност. Ще следим с интерес и загриженост следващите му действия. Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков в първи коментар след изборите.

Зарков посочи, че България има нужда от редовно правителство – устойчиво, компетентно и почтено.

Ние сме готови за сътрудничество, но при ясни правила, каза още той.

Лидерът на БСП Крум Зарков и ръководството на пратията благодариха на гласувалите за социалистическата партия. „Искаме да изразим нашата благодарност към всички български граждани, които гласуваха“, заяви той.



Специална благодарност той отправи към избирателите, подкрепили БСП, както и към онези, които за първи път са гласували за левицата.



Зарков благодари и на кандидатите и екипа на партията за усилията по време на кампанията, която определи като трудна.



По първоначални данни от социологическите агенции на този етап БСП е на ръба за влизане в Народното събрание с 4,1%.

„Поемам пълна отговорност за п​​​​​​остигнатия резултат, който много хора считаха за невъзможен. Каквото и да се случи за резултата на БСП, аз като нейн председател, поемам пълната и неделима отговорност“, каза Зарков.

Резултатите още не показват дали БСП ще бъде парламентарно представена, каза Крум Зарков.

Зарков отбеляза, че се отчита по-висока избирателна активност спрямо началото на деня, макар по думите му да има още какво да се желае. Той изрази надежда тенденцията да се запази.

Крум Зарков съобщи, че във вторник ще бъде свикано Изпълнителното бюро на партията, а скоро след това и Националният съвет на партията.