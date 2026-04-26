Кой е стрелецът, опитал да достигне до Доналд Тръмп?

Млад мъж е бил задържан от службите за сигурност, след като се е опитал да достигне до зала в хотел във Вашингтон, където по време на официална вечеря са присъствали президентското семейство, министри от американската администрация, чуждестранни дипломати и журналисти, акредитирани в Белия дом.

Той е бил обезвреден, след като е започнал стрелба на около 50 метра от мястото на събитието с участието на Доналд Тръмп. След задържането му е откаран в болница за преглед. Според полицията мъжът е бил въоръжен с пушка, пистолет и ножове и вероятно е бил гост на хотела, което подсказва, че действията му са били предварително планирани, а не спонтанни.

Тръмп определи стрелбата тази вечер като „доста травмираща“ за първата дама Мелания Тръмп и похвали правоохранителните органи за бързата им реакция.

Заподозреният в стрелбата по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом е идентифициран като учител от Калифорния. В профила му в LinkedIn е посочено, че е преподавал в C2 Education (подготовката на ученици за стандартизираните тестове); през декември 2024 г. е получил званието „учител на месеца“.

Той е преминал през зоната за проверка на входа на хотела и е открил стрелба. Мотивите все още не са установени, по предварителна информация е действал сам. След задържането си той е заявил, че целта му са били служители от администрацията на Тръмп.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

