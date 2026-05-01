Израел е доставил лазерна система на ОАЕ, за да ги защити от ракетите на Иран

Израел е изпратил сложни оръжейни системи, включително усъвършенстван лазер, на Обединените арабски емирства, за да помогне за защитата на монархията от Персийския залив от яростните атаки на ирански ракети и дронове. Пратката е един от първите примери за сериозно сътрудничество в областта на отбраната между двете държави, които нямаха официални дипломатически отношения до подписването на Споразуменията „Авраам“ през 2020 г., сключени с посредничеството на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Тя е и демонстрация на това „колко ценно е да си приятел на Израел“, отбелязва регионален служител.

Според двама души, запознати с въпроса, Израел е предоставил лека система за наблюдение Spectro, която е помогнала на ОАЕ да открива нахлуващи дронове, най-вече от типа „Шахед“, от разстояние до 20 километра. Тел Авив е изпратил и версия на своята лазерна отбранителна система Iron Beam („Железен лъч“), според запознато с разполагането лице, както и източник, осведомен за подготовката за експлоатация на системата. Този лазер за противовъздушна отбрана, изпаряващ ракети с малък обсег и дронове, беше разположен за първи път от Израел по-рано тази година за защита от входящи снаряди на Хизбула от Ливан.

И двете оръжия се считат за отбранителни и са били включени към системата за противовъздушна отбрана „Железен купол“, която също е била изпратена в ОАЕ, заедно с „няколко десетки“ израелски военни, които да управляват системата, твърдят запознати с въпроса лица. Те добавят, че в монархията от Персийския залив са разположени допълнителна бойна техника и солиден израелски персонал, а „не малък брой бойци на място“. Израел споделял също и значителна разузнавателна информация в реално време за подготовката за изстрелване на ракети с малък обсег в Западен Иран, насочени към ОАЕ.

Емирствата са основният обект на контраофанзивата на Иран по време на американско-израелската война с ислямската република. По данни на министерството на отбраната на ОАЕ, Техеран е изстрелял над 550 балистични и крилати ракети и над 2200 дрона по страната по време на конфликта, което ги прави най-целеустремената страна в региона. По-голямата част от тях са били прихванати благодарение на разположените множество системи за противовъздушна отбрана за противодействие на иранския огън, включително произведени в Израел.

За да се нагодят към темпото на войната, израелските военни са използвали оръжия, които са били или на етап прототип, или не са били напълно интегрирани в израелските радарни системи, с други думи – „от скамейка и ги дадоха на емиратците“, според определението на един от добре информираните източници. Друг пък е по-директен: „Пускаме ги под чаршафите си“, казва той.

Споразуменията „Авраам“ формализираха отношенията между Израел и четири арабски държави – ОАЕ, Бахрейн, Судан и Мароко. Тел Авив развиваше все по-тесни икономически и военни връзки с Абу Даби и преди това беше продал на страната свои системи за противовъздушна отбрана Barak и Spyder. Войната, която последва съвместните удари на Съединените щати и еврейската държава срещу Иран през февруари, беше първото голямо продължително изпитание за съюза Израел-ОАЕ и ответните мерки накараха Тел Авив да премести авангардни платформи в арабския си съюзник.

Макар че критикува арабските и мюсюлманските институции за това, което възприема като кротък отговор на агресията на Иран, Абу Даби ясно заяви, че сега ще задълбочи отношенията си с американците и израелците. На практика, ОАЕ бяха една от основните цели на Техеран, отчасти заради „ентусиазма“, с който емирствата са приели въпросните споразумения „Авраам“, твърди западен служител.

Ответната атака на Иран в региона, която включваше рояци дронове и няколко хиляди ракети, поставиха под натиск доставките на скъпите ракети-прехващачи на Съединените щати, Израел и държавите от Персийския залив, някои от които струват милиони долари всяка и производството им отнема месеци. Центърът за стратегически и международни изследвания изчисли, че до момента, в който Техеран и Вашингтон се споразумяха за временно прекратяване на огъня, американските военни са оизразходили половината от инвентара си от ракети „Таад“ и „Пейтриът“ – най-сложните прехващачи в арсенала си.

Това създаде търсене на евтини, гъвкави системи за прихващане, включително създадените от Украйна за отблъскване на руски дронове, моделирани по иранските „Шахед“, които бяха разположени в няколко страни. Тези ирански безпилотни устройства се оказаха трудни за идентифициране по пътя към целите си заради малкия си размер и ниските си топлинни сигнали.

ОАЕ сега активно планират да преобразуват съществуващия си арсенал от хиляди остарели ракети въздух-въздух „Сайдуиндър“ във версия за наземно изстрелване. Това би позволило на арабската държава да заменят топлинно-насочващите глави на старите „Сайдуиндър“ с „пасивни глави с лазерно насочване“, които да работят в тандем със системата за наблюдение Spectro на Elbit, за да маркират за прихващане дронове „Шахед“.

На 30 април Абу Даби забрани на своите граждани да пътуват до Иран, Ливан и Ирак и нареди на онези, които вече са в тези страни, незабавно да се върнат у дома заради появилите се нови подробности, че Израел тайно е разположил авангардни системи за противовъздушна отбрана, включително усъвършенствано лазерно оръжие, за да помогне на държавата от Персийския залив да отблъсне продължително иранско нападение.

Министерството на външните работи на ОАЕ обяви ограниченията за пътуване в публикация в социалната платформа X, позовавайки се на „актуалния развой на събитията в региона“ и на ангажимента на правителството да бди над безопасността на жителите си в чужбина.

Забраната, насочена към три конкретни държави, е първата по рода си от съображения за сигурност, откакто Абу Даби забраниха всички пътувания извън страната през март 2020 г. по време на пандемията от КОВИД-19.