Как всъщност работи калорийният дефицит при отслабване

Регистрираният диетолог Джаред Мийчъм обяснява как всъщност работи калорийният дефицит при загуба на мазнини и какво е най-важно за устойчивите резултати.

Калорийният дефицит е една от най-обсъжданите концепции при отслабването, но също така е и една от най-често неразбраните.

Макар основната идея да звучи просто – да приемате по-малко калории, отколкото тялото ви изгаря – много хора трудно разбират:

Според д-р Мийчъм „постоянният калориен дефицит е неизбежен, когато става въпрос за трайна загуба на телесни мазнини“. С прости думи, загубата на мазнини настъпва, когато тялото постоянно използва повече енергия, отколкото получава от храната.

Той обяснява това чрез основен принцип на термодинамиката: енергията не може да бъде създадена или унищожена – тя само променя формата си. В случая телесните мазнини са форма на съхранена енергия.

Когато постоянно приемате по-малко калории, отколкото тялото ви се нуждае, то започва да използва запасената енергия (телесните мазнини), за да компенсира разликата.

В същото време д-р Мийчъм подчертава, че калорийният дефицит сам по себе си не обяснява цялата картина. Тялото се адаптира към по-ниския прием на храна.

Метаболизмът може да се адаптира по няколко начина, които влияят върху отслабването, включително:

леко намаляване на метаболитната скорост (тялото използва по-малко енергия в покой)

повишени сигнали за глад, което затруднява спазването на дефицита

естествен спад в ежедневното движение (по-малко крачки или движение без да го осъзнавате)

Заедно тези промени могат да направят загубата на мазнини по-бавна или непредсказуема, дори когато човек прави много неща „правилно“.

„Отслабването рядко е линеен процес“, казва д-р Мийчъм.

Полезен извод е да не очаквате кантарът да показва спад всеки ден или всяка седмица. Вместо това е по-добре да следите общата тенденция в рамките на няколко седмици, вместо да реагирате на нормалните ежедневни колебания.

Например той отбелязва: „без достатъчен прием на протеин или редовни силови тренировки, постоянният калориен дефицит може да доведе и до загуба на мускулна маса“.

За да подпомогне загубата на мазнини и същевременно да запази мускулите и ситостта, той препоръчва:

достатъчен прием на протеин през деня

включване на богати на фибри храни

редовни силови тренировки

по-чест избор на минимално преработени храни

физическа активност извън тренировките

достатъчно сън

управление на стреса

Той също така отбелязва, че храните, богати на протеин и фибри, засищат повече от силно преработените храни, които улесняват преяждането.

Практичен подход е първо да изграждате храненето около източник на протеин, след което да добавяте зеленчуци или богати на фибри въглехидрати.

Например комбинация от печено пиле или тофу със зеленчуци и ориз вероятно ще засища повече от хранене, базирано на ултрапреработени снаксове.

В крайна сметка д-р Мийчъм казва, че успешната загуба на мазнини „зависи силно от постоянството в поведението“, което означава, че малките навици, повтаряни редовно, са много по-важни от кратките крайни усилия.

„Не можете директно да видите или почувствате калорийния дефицит с абсолютна точност“, обяснява той. Вместо това той се разбира чрез промените в тялото с времето.

Най-надеждният знак е постепенната тенденция към намаляване на теглото.

Въпреки това д-р Мийчъм предупреждава да не се обръща прекалено внимание на ежедневните промени в килограмите. Телесното тегло естествено се колебае поради:

задържане на вода

прием на сол

запаси от гликоген

храносмилане и изхождане

хормонални промени

промени в тренировките

Затова единичното измерване не показва цялата картина. За по-точна оценка той препоръчва да следите:

обиколката на талията

снимки на прогреса

как стоят дрехите

енергията и тренировъчната форма

Полезен съвет е да се теглите при сходни условия – например сутрин, няколко пъти седмично -вместо многократно през деня.

Фокусирайте се върху устойчиво поведение, а не върху точни числа

Вместо да се фиксирате върху точни калории, той препоръчва да наблегнете на навици, които естествено правят дефицита по-устойчив:

повече протеин

повече фибри

минимално преработени храни

редовно движение

качествен сън

управление на стреса

„На практика калорийният дефицит не е просто достигане на точно число“, казва той. „Става дума за постоянни навици, които водят до постепенен и измерим напредък.“

„Не е задължително да броите всяка калория“, обяснява той, „по-важното е да изградите навици, които естествено поддържат приема малко по-нисък от разхода.“

Една от основните му препоръки е балансираното изграждане на храненията:

чист източник на протеин (яйца, пилешко, кисело мляко, тофу, крехко телешко)

голяма порция зеленчуци

умерени количества богати на фибри въглехидрати (овес, ориз, картофи)

умерени количества полезни мазнини (авокадо, сирене, кисело мляко)

Той също така подчертава, че течните калории често водят до неусетен излишен прием.

„Добро правило е да не пиете калориите си“, казва д-р Мийчъм.

Замяната на газирани напитки и сладки кафета с вода, чай без захар или нискокалорични варианти може значително да намали калорийния прием.

Ежедневното движение е по-важно, отколкото много хора осъзнават

Тренировките подпомагат калорийния дефицит чрез увеличаване на енергийния разход, но д-р Мийчъм смята, че хората често подценяват значението на движението извън тренировките.

„Повече ходене чрез постоянна дневна цел за крачки и няколко прогресивни силови тренировки седмично ще помогнат за поддържането на калорийния дефицит“, обяснява той.

Дори малки увеличения в движението през деня могат да имат значение:

кратки разходки

използване на стълби

паркиране по-далеч

разходка след хранене

Силовите тренировки са особено ценни, защото помагат за запазване на мускулната маса по време на отслабване.

Ако не виждате резултати, първо проверете постоянството

Според д-р Мийчъм една от най-честите причини за липса на прогрес е непостоянството, а не „счупен метаболизъм“.

„Най-вероятният проблем е, че дефицитът не е достатъчно постоянен“, казва той.

Малки източници на калории — масла, сосове, напитки или неточни порции — могат постепенно да премахнат дефицита. Храненето през уикенда също често компенсира усилията през седмицата.

Преди сериозни промени той препоръчва 2–3 седмици стриктно постоянство и внимателно проследяване.

Ако прогресът все още е спрял, „малко, но постоянно намаление от 200–300 калории може да помогне“.

Той отбелязва също, че реалистичната скорост на отслабване е около 0.5–1% от телесното тегло седмично.

Много големият дефицит може да не е устойчив

Д-р Мийчъм предупреждава, че по-големите ограничения не винаги са по-добри. Агресивният дефицит често води до:

постоянна умора

повишен глад

раздразнителност

проблеми с концентрацията

нарушения в съня

спад в тренировъчната форма

повече мускулна треска

намалено движение

За да направи дефицита по-лесен за поддържане, той препоръчва храни с голям обем и висока хранителна стойност:

зеленчуци

супи на бульон

горски плодове

пъпеши

пълнозърнести храни

чисти протеини



Калорийният дефицит е основата на устойчивата загуба на мазнини, но успешните дългосрочни резултати зависят от много повече от това просто да ядете по-малко.

Малки промени като повече протеин, повече ходене, по-добър сън или намаляване на течните калории могат да направят калорийния дефицит по-лесен за поддържане и да подпомогнат по-здравословно и устойчиво отслабване.

