Как всъщност работи калорийният дефицит при отслабване

Регистрираният диетолог Джаред Мийчъм обяснява как всъщност работи калорийният дефицит при загуба на мазнини и какво е най-важно за устойчивите резултати.

Калорийният дефицит е една от най-обсъжданите концепции при отслабването, но също така е и една от най-често неразбраните.

Макар основната идея да звучи просто – да приемате по-малко калории, отколкото тялото ви изгаря – много хора трудно разбират:

Според д-р Мийчъм „постоянният калориен дефицит е неизбежен, когато става въпрос за трайна загуба на телесни мазнини“. С прости думи, загубата на мазнини настъпва, когато тялото постоянно използва повече енергия, отколкото получава от храната.

Той обяснява това чрез основен принцип на термодинамиката: енергията не може да бъде създадена или унищожена – тя само променя формата си. В случая телесните мазнини са форма на съхранена енергия.

Когато постоянно приемате по-малко калории, отколкото тялото ви се нуждае, то започва да използва запасената енергия (телесните мазнини), за да компенсира разликата.

В същото време д-р Мийчъм подчертава, че калорийният дефицит сам по себе си не обяснява цялата картина. Тялото се адаптира към по-ниския прием на храна.

Метаболизмът може да се адаптира по няколко начина, които влияят върху отслабването, включително:

  • леко намаляване на метаболитната скорост (тялото използва по-малко енергия в покой)
  • повишени сигнали за глад, което затруднява спазването на дефицита
  • естествен спад в ежедневното движение (по-малко крачки или движение без да го осъзнавате)

Заедно тези промени могат да направят загубата на мазнини по-бавна или непредсказуема, дори когато човек прави много неща „правилно“.

„Отслабването рядко е линеен процес“, казва д-р Мийчъм.

Полезен извод е да не очаквате кантарът да показва спад всеки ден или всяка седмица. Вместо това е по-добре да следите общата тенденция в рамките на няколко седмици, вместо да реагирате на нормалните ежедневни колебания.

Например той отбелязва: „без достатъчен прием на протеин или редовни силови тренировки, постоянният калориен дефицит може да доведе и до загуба на мускулна маса“.

За да подпомогне загубата на мазнини и същевременно да запази мускулите и ситостта, той препоръчва:

  • достатъчен прием на протеин през деня
  • включване на богати на фибри храни
  • редовни силови тренировки
  • по-чест избор на минимално преработени храни
  • физическа активност извън тренировките
  • достатъчно сън
  • управление на стреса

Той също така отбелязва, че храните, богати на протеин и фибри, засищат повече от силно преработените храни, които улесняват преяждането.

Практичен подход е първо да изграждате храненето около източник на протеин, след което да добавяте зеленчуци или богати на фибри въглехидрати.

Например комбинация от печено пиле или тофу със зеленчуци и ориз вероятно ще засища повече от хранене, базирано на ултрапреработени снаксове.

В крайна сметка д-р Мийчъм казва, че успешната загуба на мазнини „зависи силно от постоянството в поведението“, което означава, че малките навици, повтаряни редовно, са много по-важни от кратките крайни усилия.

„Не можете директно да видите или почувствате калорийния дефицит с абсолютна точност“, обяснява той. Вместо това той се разбира чрез промените в тялото с времето.

Най-надеждният знак е постепенната тенденция към намаляване на теглото.

Въпреки това д-р Мийчъм предупреждава да не се обръща прекалено внимание на ежедневните промени в килограмите. Телесното тегло естествено се колебае поради:

  • задържане на вода
  • прием на сол
  • запаси от гликоген
  • храносмилане и изхождане
  • хормонални промени
  • промени в тренировките

Затова единичното измерване не показва цялата картина. За по-точна оценка той препоръчва да следите:

  • обиколката на талията
  • снимки на прогреса
  • как стоят дрехите
  • енергията и тренировъчната форма

Полезен съвет е да се теглите при сходни условия – например сутрин, няколко пъти седмично -вместо многократно през деня.

Фокусирайте се върху устойчиво поведение, а не върху точни числа

Вместо да се фиксирате върху точни калории, той препоръчва да наблегнете на навици, които естествено правят дефицита по-устойчив:

  • повече протеин
  • повече фибри
  • минимално преработени храни
  • редовно движение
  • качествен сън
  • управление на стреса

„На практика калорийният дефицит не е просто достигане на точно число“, казва той. „Става дума за постоянни навици, които водят до постепенен и измерим напредък.“

„Не е задължително да броите всяка калория“, обяснява той, „по-важното е да изградите навици, които естествено поддържат приема малко по-нисък от разхода.“

Една от основните му препоръки е балансираното изграждане на храненията:

  • чист източник на протеин (яйца, пилешко, кисело мляко, тофу, крехко телешко)
  • голяма порция зеленчуци
  • умерени количества богати на фибри въглехидрати (овес, ориз, картофи)
  • умерени количества полезни мазнини (авокадо, сирене, кисело мляко)

Той също така подчертава, че течните калории често водят до неусетен излишен прием.

„Добро правило е да не пиете калориите си“, казва д-р Мийчъм.

Замяната на газирани напитки и сладки кафета с вода, чай без захар или нискокалорични варианти може значително да намали калорийния прием.

Ежедневното движение е по-важно, отколкото много хора осъзнават

Тренировките подпомагат калорийния дефицит чрез увеличаване на енергийния разход, но д-р Мийчъм смята, че хората често подценяват значението на движението извън тренировките.

„Повече ходене чрез постоянна дневна цел за крачки и няколко прогресивни силови тренировки седмично ще помогнат за поддържането на калорийния дефицит“, обяснява той.

Дори малки увеличения в движението през деня могат да имат значение:

  • кратки разходки
  • използване на стълби
  • паркиране по-далеч
  • разходка след хранене

Силовите тренировки са особено ценни, защото помагат за запазване на мускулната маса по време на отслабване.

Ако не виждате резултати, първо проверете постоянството

Според д-р Мийчъм една от най-честите причини за липса на прогрес е непостоянството, а не „счупен метаболизъм“.

„Най-вероятният проблем е, че дефицитът не е достатъчно постоянен“, казва той.

Малки източници на калории — масла, сосове, напитки или неточни порции — могат постепенно да премахнат дефицита. Храненето през уикенда също често компенсира усилията през седмицата.

Преди сериозни промени той препоръчва 2–3 седмици стриктно постоянство и внимателно проследяване.

Ако прогресът все още е спрял, „малко, но постоянно намаление от 200–300 калории може да помогне“.

Той отбелязва също, че реалистичната скорост на отслабване е около 0.5–1% от телесното тегло седмично.

Много големият дефицит може да не е устойчив

Д-р Мийчъм предупреждава, че по-големите ограничения не винаги са по-добри. Агресивният дефицит често води до:

  • постоянна умора
  • повишен глад
  • раздразнителност
  • проблеми с концентрацията
  • нарушения в съня
  • спад в тренировъчната форма
  • повече мускулна треска
  • намалено движение

За да направи дефицита по-лесен за поддържане, той препоръчва храни с голям обем и висока хранителна стойност:

  • зеленчуци
  • супи на бульон
  • горски плодове
  • пъпеши
  • пълнозърнести храни
  • чисти протеини

Калорийният дефицит е основата на устойчивата загуба на мазнини, но успешните дългосрочни резултати зависят от много повече от това просто да ядете по-малко.

Малки промени като повече протеин, повече ходене, по-добър сън или намаляване на течните калории могат да направят калорийния дефицит по-лесен за поддържане и да подпомогнат по-здравословно и устойчиво отслабване.

