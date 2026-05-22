7 растения, които отблъскват насекоми и комари

Ето седем растения, които можете да отглеждате и които помагат срещу насекоми и комари. Бонус: всички са и ядливи.

Да прекарваме повече време навън е едно от най-хубавите неща през топлото време. Да се наслаждаваме на свеж въздух без да сме навлечени с дебели дрехи? Прекрасно. Но една не толкова приятна част от топлите температури е завръщането на насекомите, особено комарите. Повечето хора, включително и аз, са готови на всичко, за да ги държат далеч и спокойно да се наслаждават на слънцето.

Съществуват различни репеленти, спрейове и натурални масла срещу комари. За допълнителна защита можете да обградите себе си и двора си с тези растения, които помагат да държат насекомите надалеч.

1. Цитронела

Това вероятно не е изненада, тъй като цитронелата е популярна съставка в натуралните репеленти и ароматните свещи срещу комари. Но може би не знаете, че цитронелата е трева, която можете да засадите в двора си. Повечето продукти с цитронела се правят от ароматното масло, което растението отделя.

Изследвания показват, че продуктите с цитронела действат само между един и три часа, защото маслата се изпаряват бързо, така че наличието на самото растение дава допълнителна защита срещу хапещи насекоми.

Имайте предвид, че тревата цитронела може да достигне до около 1.8 метра височина и ширина, затова оставяйте достатъчно място между растенията. Предпочита филтрирана слънчева светлина и често поливане.

2. Лавандула

Освен че ароматът на лавандулата е чудесно допълнение към външното пространство, тя също така помага срещу комарите. Изследвания показват, че етеричното масло от лавандула действа добре като екологичен репелент.

Ако засадите лавандула около дома си, тя може и да привлича полезни опрашители, като същевременно създава красиви лилави цветове.

Лавандулата трябва да се засажда на разстояние около 45–60 см една от друга и обича директната слънчева светлина. Поливайте веднъж или два пъти седмично според сухотата на почвата.

3. Невен

Макар невенът да не е първото растение, за което се сещате срещу комари, той съдържа няколко естествени инсектицидни съединения, което го прави любим на градинарите.

Подобно на други растения срещу насекоми, ароматът на цветовете му помага да държи вредителите далеч. Освен това:

не заема много място

лесен е за поддръжка

цъфти с красиви цветове през цялото лято

4. Латинка

Латинките са ядливи увивни цветя с красиви кръгли листа и ярки цветове.

За разлика от други растения, които отблъскват вредители, латинките ги привличат, за да ги отдалечат от останалите растения или от вас.

Ако имате градина, латинките помагат да предпазите краставици, домати, тиквички и други култури от вредители като листни въшки, бръмбари и мухи.

Тази практика се нарича „компаньонно засаждане“. Макар научните доказателства все още да не са категорични, има все повече данни, че стратегията може да помага срещу вредители.

Латинките се разпростират широко, затова трябва да се засаждат на разстояние около 25–30 см една от друга. Те обичат 6–8 часа директно слънце дневно.

Бонус: цветовете им са напълно ядливи и изглеждат чудесно в салати.

5. Розмарин

Освен че е вкусна и универсална подправка, розмаринът съдържа масла, които са доказано ефективни срещу комари.

Розмаринът се отглежда лесно и е популярен сред любителите градинари. Може да расте:

в градина

в сандъче на прозореца

като част от озеленяването

Освен това винаги ще имате пресни подправки под ръка за готвене.

6. Босилек

Освен приятния си аромат, листата на босилека съдържат съединения, които могат да действат като естествен репелент срещу комари.

Босилекът също така привлича полезни опрашители и помага на градината да процъфтява. А листата му са идеални за вкусно песто.

Той е една от най-лесните за отглеждане билки и е класика за лятото.

7. Мента

Ментата е още една ароматна билка със свойства срещу вредители.

Ментолът — активната съставка в ментата и ментовото масло — има биоцидни свойства, които помагат срещу:

акари

комари

различни други вредители

Ментата расте много лесно и е идеална за начинаещи. Ако не искате да се разпространи навсякъде, отглеждайте я в отделна саксия.

След като порасне добре, можете да използвате листата ѝ в различни ястия и напитки.

Не позволявайте на комарите и другите насекоми да развалят времето ви навън.

Ако искате да избягвате химически спрейове, има много естествени алтернативи. Тези растения могат да помогнат, а дори и ефектът им да не е толкова силен, колкото очаквате, поне ще имате свежи билки и красиви ядливи цветя, които да използвате в кухнята.

Четете още: Как всъщност работи калорийният дефицит при отслабване