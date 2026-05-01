В деня на труда от КНСБ гледат към 2030 г., от КТ „Подкрепа“ с призив да се мисли за насъщния

По повод 1 май – Международният ден на труда президентът на КНСБ Пламен Димитров прогнозира, че ако българската икономика се развива с настоящите темпове, е напълно възможно през 2030 г. минималната работна заплата да стане 1000 евро, а средната – 2225 евро.

Според него това е абсолютно постижима цел и означава всяка година минимум 10% номинален ръст за средствата за работни заплати в цялата икономика, а не само в бюджетния сектор.

И лидерът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов направи своя коментар по повод празничния 1 май. Той обърна внимание, че напоследък светът много се е объркал и стратегически неща като изкуствения интелект трябва да бъдат оставени за бъдещето, а сега трябва да се помисли за насъщния.

„Хората тежко обедняха, цените се вдигнаха до невъзможни нива и това може да се бори с повишаване на доходите на хората и свързаната с това сигурност на работното място. За бюджет 2026 г. ще искаме в него да има сериозен елемент, свързан с доходите на хората, които зависят от него“, отбеляза Манолов, цитиран от БНР.