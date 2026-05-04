Във вторник, 5 май, президентът Илияна Йотова започва консултации с шестте парламентарно представени групи. Очаква се срещите с формациите да се проведат в един ден, за да може рулетката с мандатите да се завърти по-бързо.

Очакванията са първата папка да бъде връчена още този четвъртък, 7 май, на най-голямата политическа сила – „Прогресивна България“. Заявката на партията на Румен Радев е да отиде на „Дондуков“ 2 с готов състав на правителство.

На прага на тази ключова политическа седмица парламентът ще започне работа по същество. Още след първия ден в деловодството на Народното събрание всички политически сили входираха свои законопроекти. Три от парламентарните групи – „Възраждане“, „Да, България“ и „Продължаваме промяната“, предложиха промени в закона за НСО, с които да бъде свалена охраната за народни представители.