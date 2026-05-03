Президентът Йотова увери премиера на Армения, че ще помагаме за членството им в ЕС

Президентът Илияна Йотова и министър-председателят Никол Пашинян подписаха в Ереван Съвместна декларация за стратегическо партньорство между България и Армения, съобщиха от пресслужбата на държавния глава.

Йотова и Пашинян изтъкнаха високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата бяха категорични, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области, като икономика, енергетика, сигурност и отбрана.

Българският държавен глава и арменският премиер изразиха надежда новото правителство в България да развие по-активно двустранното сътрудничество. На срещата бяха подчертани традиционно добрите отношения между българския и арменския народ. Никол Пашинян благодари на Илияна Йотова за условията, които предоставя българската държава на арменската общност да съхранява и развива своята идентичност и култура.

Президентът Йотова заяви готовността на България като член на Европейския съюз от 19 години да помага със своя опит на Армения по пътя й на по-тясна интеграция със Съюза.

Предстои среща на българския президент с арменския й колега Вахагн Хачатурян. Държавният глава е на посещение в арменската столица за участие в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, която ще събере държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Утре президентът Йотова ще участва в събитие на високо ниво „Въздействието на Вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност“. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа.

