Украински дрон удари жилищна сграда в Москва, като при инцидента няма пострадали, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. По думите му, атаката е засегнала сграда в западната част на града, в район, където се намират и дипломатически представителства. Два други дрона са били свалени от противовъздушната отбрана, предаде агенция „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Случаят идва само дни преди Деня на победата на 9 май, когато Русия традиционно провежда военен парад. Тази година обаче властите вече обявиха, че събитието ще бъде без тежка техника заради опасения от възможни атаки.

Макар Москва често да съобщава за украински дронове, те обикновено са насочени към летища и военни обекти, а щети по гражданска инфраструктура се регистрират рядко. В същото време войната между Русия и Украйна продължава вече пета година, като и двете страни редовно извършват удари по цели в тила.

В отделен инцидент в Белгородска област двама души са загинали при удар с дрон по автомобил близо до границата с Украйна, съобщиха местните власти.