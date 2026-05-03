Пловдивските автогари „Юг“ и „Север“ няма да затварят, увери кметът Костадин Димитров

Пловдивските автогари „Юг“ и „Север“ няма да затварят, стана ясно след интензивни разговори на кмета на Пловдив Костадин Димитров с изпълнителния директор на „Хеброс бус“ Юлия Москова и със заместника й Веселин Дошков, които са собственици на автогарите „Юг“ и „Север“. Те са намерили решение, което да предложат на Общинския съвет, става ясно от информация на сайта на пловдивската община. Припомняме, че по-рано днес пред автогара „Север“ имаше протест, организиран от БСП, чиито общински съветници настояваха за преместването й в района на „Филипово“.

В разговорите участие взе и директорът на дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в Община Пловдив Илиан Иванов.

По време на срещите бяха обсъдени възможностите за гарантиране на нормалното транспортно обслужване на гражданите и работата на превозвачите. В резултат на проведения диалог бе намерено решение, което ще бъде предложено за разглеждане от Общинския съвет. Предвижда се частична промяна на Решение №11 на Общински съвет – Пловдив от 30.04.2026 г. в частта, отнасяща се до автогара „Юг“.

За автогара „Север“ предложението е тя да запази дейността си през следващите месеци до изграждането на нова автогара до жп гара „Филипово“, като за този период ще се търси вариант за компенсиране на собствениците.

Процесът за преместване на автогара „Север“ в района на жп гара „Филипово“ вече е започнал, като са проведени разговори с представители на НКЖИ. Среща по въпроса ще бъде търсена с новото ръководство на Министерство на транспорта.

„Още от първия момент положихме усилия да бъде намерено решение в интерес на гражданите и транспортното обслужване на града. Проведохме конструктивни разговори и постигнахме съгласие по стъпките, които ще предложим на Общинския съвет“, обяви кметът Костадин Димитров.