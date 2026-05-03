РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

България напредва в изпълнението на Програмата за безвизово пътуване на САЩ, отчетоха от МВР във Вашингтон

МВР

Българска делегация на МВР, водена от министър Емил Дечев, е във Вашингтон, където отбеляза значимия напредък на страната ни в изпълнението и финализирането на процеса по присъединяването ни към Програмата за безвизово пътуване на САЩ (Visa Waver Program – VWP). Припомняме, че през януари 2026 г. България отбеляза ново най-ниско ниво на отказите за туристически и бизнес визи за Съединените щати. Постигнатите 5.11% са най-ниските за страната ни от две десетилетия, като това се смята за уверена стъпка напред по пътя към реализирането на стратегическата ни цел – отпадане на визите за Съединените щати. Това ще стане, когато общият национален резултат от отказаните визи не надвишава изискуемия праг от 3 процента.

Припомняме, че само България, Румъния и Кипър от страните в ЕС останаха с визов режим, като почти след всяко посещение на българска делегация във Вашингтон или на американска делегация в София се обявява, че има напредък и визите всеки момент ще отпаднат.

Делегацията ни, в чийто състав е и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев, заместник-министър Иван Анчев и началникът на политическия кабинет Ивелина Дундакова, са на работно посещение във Вашингтон, като утре, 4 май, им предстоят срещи в Държавния департамент на САЩ с представители на Бюрото по международни въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, Бюрото по противодействие на тероризма и Бюрото по консулски въпроси.

Предвидени са посещение на Службата за дипломатическа сигурност към Държавния департамент на САЩ в Арлингтън, както и среща с ръководството й.

До момента в рамките на визитата са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на Военновъздушните сили на САЩ (AFOSI) и други американски институции и агенции. В рамките на разговорите е отчетено отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността, с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията.

Акцент в разговорите беше високото ниво на партньорство и оперативно сътрудничество между институциите на двете държави, включително чрез обучение, обмен на експертиза и професионален опит и развитие на съвместната работа по линия на сигурността и правоохранителната дейност.

Обсъдени бяха и възможности за разширяване на практическото и експертното взаимодействие между партньорските институции на двете държави.

Българската делегация вече се срещна с представители на българската общност във Вашингтон и региона, както и с представители на Българо-американската полицейска асоциация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.