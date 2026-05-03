Божанов призна, че от ДБ се опитали да защитят съществуването на една парламентарна група с ПП

С много аргументи се опитахме да защитим тезата за една парламентарна група, най-вече защото избирателите са гласували за коалицията като такава, а не за отделни партии. Това призна в ефира на БНР съпредседателят на „Да, България“ – Божидар Божанов. На следващо място като аргумент за запазване на единството, от ДБ защитили позицията, че при концентрация на власт в една партия от 131 депутати, срещу нея трябва да има силна и координирана опозиция.

Божанов добави, че сега на дневен ред е издигането на единна кандидатура за президент. Призна, че усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите и те ще се опитат да го преодолеят, тъй като моделът „Пеевски-Борисов още не е разграден.

Според него, ако с модела не бъде приключено, то ще се премине към прегрупиране – друга форма с други господари, но със същите ефекти за публичната среда. В тази връзка съпредседателят на „Да, България“, обяви, че има няколко знаци – показателни за прегрупиране, които те ще следят.

Един от тези знаци е свалянето на охраната на Пеевски и Борисов. Друг знак е продуктовата такса за електоруреди, която, по думите на Божанов, отива в ръцете на мутри. Следващ знак ще е изборът на ВСС и на главен прокурор, както и дали има воля за промяна той повече да не бъде ползван като бухалка.

Други знаци ще са законодателните мерки по отношение на търговете за частните болници. От групата на Божидар Божанов ще следят дали този отклоняван ресурс от НЗОК ще бъде пренасочен към новите господари или ще остане в здравната система с цел повишаване на качеството.