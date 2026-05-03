Пловдивчани на протест – искат автогара „Север“ да се премести в района на „Филипово“

Пловдив

Пловдивчани се събраха на мирен протест пред автогара „Север“, за да изразят недоволството си от нейното закриване. Организаторите на протеста – представители на БСП – настояха да се помисли за разумната алтернатива – автогарата да бъде преместена в района на жп гара „Филипово“, съобщи БТА. На последната сесия на Общинския съвет в Пловдив беше решено всички автобуси, спиращи на автогара „Север“, да бъдат пренасочени към автогарите „Юг“ и „Родопи“. Още същия ден стана ясно също, че от 5 май превозвачът Веселин Дошков затваря и автогара „Юг“.

На този етап все още има осигурен достъп на автобусите до автогара „Север“ и до терена, стопанисван от фирма „Хебросбус“.

Протестиращите обясниха, че ако автобусите започнат да минават през централната част на града, задръстванията ще станат още по-сериозни. Освен това голяма част от превозвачите по линиите от областта не желаят да обслужват маршрути извън района на „Северен“, което ще създаде допълнителни затруднения за хората.

Общинският съветник от БСП инж. Калин Милчев подчерта, че според политическата му сила трябва да се търсят нови места за автогари, защото, както е станало ясно от последната сесия в четвъртък, автогара „Юг“ е пред затваряне. Ето защо той предложи алтернативен вариант на жп гара „Филипово“.

И председателят на БСП – район „Северен“ Цветан Коцев коментира, че трябва да се мисли в подобна посока, предвид предложението на кмета на Пловдив Костадин Димитров да се построи изцяло нова автогара на настоящото място. Според Коцев това ще създаде транспортен хаос в целия Пловдив, тъй като строителството ще отнеме около 5–6 години.

