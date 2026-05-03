Синдикатът на МВР иска признаване на професионалното заболяване „пожарникарски рак“

В България все още липсва специален режим за признаване на така наречения пожарникарски рак като професионално заболяване, въпреки че още през 2022 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC) към Световната здравна организация официално е класифицирала професията „пожарникар“ като канцерогенна (Група 1 – най-висок риск).

На този факт обръщат внимание от Синдикалната федерация на служителите на Министерството на вътрешните работи в навечерието на 4 май – Международният ден на пожарникаря.

От синдикалната организация отбелязват, цитирани от БТА, че към момента българските пожарникари са принудени индивидуално да доказват връзката между заболяването и професията си – процес, който е дълъг, труден и често пъти несправедлив. Ето защо синдикатите призовават за спешни законодателни мерки за защита на здравето и живота на пожарникарите. Те настояват и за подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, засилен медицински контрол и превенция, както и адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на системата.

По повод 4 май – денят, в който светът отдава почит на загиналите пожарникари и изразява признателност към всички, които ежедневно рискуват живота си, от МВР отчитат, че през изминалата 2025 г. оперативните звена на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 47 111 произшествия.

От тези произшествия 33 428 са пожари. Отчита се намаление с 5.7% на общия брой пожари в сравнение с 2024 година. Извършени са 13 683 спасителни дейности, като спрямо 2024 г. се отбелязва увеличение с 6.1 процента.

Пожарите, нанесли преки материални загуби, са 7 910 или 23.7% от всички регистрирани, като се отчита минимално увеличение с 1% спрямо предишната година. Пожарите без материални загуби са 25 518, или със 7.5% по-малко спрямо 2024 година.

Как ще бъде отбелязан Международният ден на пожарникаря – 4 май

На 4 май от 08.10 часа ще бъдат положени венци пред паметната плоча на полковник Кирил Чамишки до сградата на пожарната в Благоевград, а от 10.00 часа почит ще бъде отдадена пред паметната плоча на генерал-лейтенант Илия Дончев в градинката до жп гарата във Варна.

През целия ден символ на почитта ще бъде носенето на нагръдна червено-синя лента.

Паметта на загиналите пожарникари ще бъде почетена с едноминутно мълчание при включена светлинна сигнализация на специалните автомобили по места в участъците за пожарна безопасност и защита на населението, посочват още от синдикалната организация.