Първо трябва да се променят правилата за избор на Висшия съдебен съвет, смята министър Янкулов

Най-напред трябва да има промяна в правилата за избор на членове в парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Тази теза бе застъпена от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов в ефира на БНР. Според него трябва да се акцентира върху качеството на новия избор на парламентарна квота във ВСС, а не толкова върху сроковете.

Той припомни, че Висшият съдебен съвет има 22 членове – 11 се избират от парламента и 11 от органите на съдебната власт. Останалите, които влизат в състава на ВСС по право, са председателите на върховните съдилища и главният прокурор. Ето защо според него само с парламентарната квота няма как да има сериозна промяна в цялостния облик на Висшия съдебен съвет и огромно значение ще има изборът на професионалната квота.

Промените в съдебната власт се случват бавно и противоречиво, предупреди министър Янкулов. Той обърна внимание, че съдебната система – съдиите, прокурорите и следователите – в продължение на доста години са имали нормативната възможност да отстояват своята независимост и от тях до голяма степен зависи какъв избор ще бъде направен.

По думите му прокурорската колегия е проблематична на организационно ниво, защото тя е изградена от бивши и бъдещи подчинени на главния прокурор. Според него, ако през парламентарната квота в прокурорската колегия влязат хора, които не са част от институцията на прокуратурата, те могат да служат като лост за баланс срещу хората с вътрешноведомствена зависимост.

Предвид последните си дни в министерството на правосъдието, служебният министър отчете, че екипът му е изготвил важните по Плана за възстановяване и устойчивост законопроекти, свързани с деполитизирането на антикорупционна комисия и усъвършенстването на механизма за разследване на главния прокурор.

Законопроектите са приети от Министерския съвет и консултирани с Европейската комисия. Ако те бъдат приети, това ще бъде позитивно развитие за правосъдието, подчерта Янкулов.