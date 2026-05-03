Сюрреализъм в модата – изложбата на Скиапарели в Музея на Виктория и Албърт в Лондон

Изложбата „Скиапарели: модата става изкуство“, открита в Лондонския Victoria & Albert Museum, обещава да се превърне в най-гръмкия изложбен фешън-проект на годината. Тя разказва за историята и влиянието на един от главните моделиери‒визионери на ХХ век и обхваща периода от 1920-те години до наши дни. Новаторството на Елза Скиапарели се състояло в това, че всяка конфекционна дреха (впрочем, също сензация за света на модата от 1920-те) та превръщала в пърформанс и арт-обект. Неслучайно своеобразен епиграф на изложбата стана цитатът ѝ: „За мене дизайнът на дрехи не е занаят, а изкуство“.

Първата глава на „Създаването на съвременен гардероб“ ни запознава с кариерата на Скиапарели, започвайки с откриването през 1927 г. на първия парижки магазин с рекламна табела Schiaparelli. Pour Le Sport. Една от ранните ѝ творби – пуловер с панделка trompe l’oeil от 1927 година – по-късно бил подарен от дизайнера на Музея на Виктория и Албърт.

Само за няколко години Скиапарели сформирала основна представа за практичното всекидневно облекло за жителка на голям град (Pour la Ville) и за вечерния ѝ гардероб (Pour le Soir). Най-скромния идеално скроен силует на костюма тя допълва с оригинални детайли, наример необикновени ярки копчета, да не говорим за апликациите на вечерните рокли и официалните обувки с гарнитура от кожа с косъм.

През 1935-а Скиапарели открила бутик на площад „Вандом“ и станала много популярна фигура сред парижките бохеми. Вторият раздел на изложбата, „Творчески съзвездия“, изследва дълбоката връзка на Скиап (така я наричали приятелите) с изкуството. Тя дружала и си сътрудничила с художници – сюрреалисти, скулптури и писатели, които споделяли любовта ѝ към

абсурдното и шокиращото.

В сътрудничество с Дали били създадени роклята „Сълзи“ (1938) и черната филцова шапка с форма на обувка, обърната с подметката нагоре, а също така прилепналата рокля „Скелет“ с изпъкнали декоративни ребра (1938), единственият запазен екземпляр от която сега е експонат в постоянната

колекция на музея).

Заедно с Кокто Елза измислила вечерната рокля с бродерия на гърба, в която два женски профила образуват ваза с пищен букет копринени рози. На изложбата може да се види една от предварителните скици с молив на Жан Кокто (1937). Знаменитата рокля с омар от 1937 е до „телефона‒омар“ на Салвадор Дали (1938), нагледно демонстрирайки силата на сюрреалистичното

вдъхновение.

Самата Елза била ходеща реклама на бранда си – на най-различни мероприятия тя се появявала в собствени творения, привличайки вниманието и пораждайки клюки. Непримиримата съперница на на Скиапарели Коко Шанел я наричала „онази италианска художничка, която шие дрехи“, обвинявяйки я във вулгарност и липса на вкус. А пък на фотографите страшно им импонирали причудливите им образи: с удоволствие я снимали Ман Рей и Сесил Бийтън.

Към средата на 1930-те известността на Скиапарели прекрачила границите на света на френската висша мода. Откриването на лондонския салон в 13 Мейфеър през 1933 година укрепило международното ѝ присъствие, слагайки началото на британското сюрреалистично движение.

В раздела Beyond Paris са представени малко известни модели с етикета Schiaparelli London, сред които е и разкошният кадифен костюм в цвят бордо с богата златна бродерия, роклята и палтото, с които тя била облечена на коронацията на крал Георг през 1937 година.

Пак тук може да се види единственият запазил се екземпляр на сватбената рокля Schiaparelli от мачкана вискоза с цвят на стрида с метални нишки, ушита за Розалинда Гилбърт, колекционерка на предмети на изкуството и собственичка на модна къща. В този тоалет булката се появила в лондонската синагога.

През 1930‒1950-е години Елза Скиапарели създавала костюми за британските, френските и американските театрални и кинопостановки. Сред най-забележителните ѝ творби са костюмът на Мей Уест за филма „Всеки ден е празник“, а също така личният гардероб на Марлене Дитрих.

За това как наследството на Елза Скиапарели живее и процъфтява днес разказва заключителният раздел на изложбата „Златна нишка“. От 2019 година креативен директор на марката е Даниел Роузбери. Благодарение на усилията му дрехите на Schiaparelli пак са част от живота на артистите и

художниците и отново се появяват пред публика.

Ариана Гранде избра блестяща рокля за церемонията по връчването на “Оскар“, а Дуа Липа се появи на връчването на наградата „Златен глобус“ в специално изработена черно-златна версия на роклята „Скелет“.

Изложбата „Скиапарели: модата става изкуство“ ще продължи до 8 ноември.