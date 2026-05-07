Направихме стъпка България да се окаже регионален енергиен фактор и очакваме продължение, отчете се министър Трайков

Направихме стъпка страната ни да се окаже регионален енергиен фактор и вярвам, че политиката ни ще намери продължение в един редовен български кабинет. Защото резките движения в сектор с дълъг инерционен фактор, носят сътресение и нестабилност на икономиката. С тези думи министърът на енергетиката Трайчо Трайков завършва отчета си за свършеното в периода от 19 февруари до 7 май.

Той го започва с уточнението, че енергетиката не дава време за грешки, защото ефектите са върху цените, индустрията и хората, а когато той влязъл в енергийното министерство, секторът трябвало едновременно и да избегне риск, и да навакса изоставане.

След това министър Трайков отбеляза, че най-неотложният въпрос бе свързан с дерогацията за дружествата на „Лукойл“. Решението дойде 16 дни преди крайния срок с удължаване за шест месеца – до 30 октомври.

„Това запази работата на рафинерията, доставките на горива и нормалния ритъм на икономиката. Предотвратена бе криза от безпрецедентен мащаб, особено в контекста на напрежението около Ормузкия проток. Бяха проведени срещи и разработена концепция за подобряване на дейността и повишаване на правната сигурност в работата на особения управител„, припомни министър Трайков.

След това той отчете как България ускори работата по Вертикалния газов коридор. Проектът вече се структурира като реален маршрут за пренос на до 10 млрд. куб. м газ годишно, с достъп до втечнен природен газ и връзка между Южна и Централна Европа. Страната ни инициира обща позиция на държавите по проекта пред Европейската комисия с искане за механизъм за подкрепа на инфраструктурата – ключов ход за ограничаване на сериозните негативни ефекти, по-специално за „Булгартрансгаз“ и Ай Си Джи Би, от прилагането на REPowerEU и забраната за пренос на руски газ от 2027 г. Само за „Булгартрансгаз“ калкулираните импликации се изчисляват на около 3.8 млрд. евро за подкрепа в инфраструктура.

Предадохме на Европейската комисия и Националния план за диверсификация на доставките на природен газ, изготвен в съответствие с новия европейски регламент за постепенно прекратяване на вноса на руски газ. Документът представя цялостната стратегия на страната за гарантиране на сигурни, устойчиви и конкурентни доставки, основана на алтернативни източници, нови маршрути и модернизирана инфраструктура.

„Имаме исторически шанс да бъдем стратегически транзитен и търговски хъб, с достъп до LNG и алтернативни доставки и не бива да го пропускаме. Дългосрочният ефект е диверсификация, по-ниски цени и приходи от транзит за страната“, категоричен бе Трайков.

На следващо място той отбеляза, че е започнала работа по една от най-тежките теми – договорът с „Боташ“. Подготвен е икономически анализ и рамка за предоговаряне, която да оптимизира договора в работещо споразумение и да спре загубите, които страната ни продължава да трупа. Предложенията са изпратени на турската страна.

Поставен е бил и въпросът за пълното използване неоползотворените количества природен газ в началния етап от действието на договора с Азербайджан, които могат да влязат у нас допълнително, извън регулярните количества, на едни от най-ниските цени в Европа.

Това е пряко свързано с подобряване на ценовия микс и намаляване на разходите за енергия на бизнеса и домакинствата. Мярката повишава конкурентоспособността на индустрията и създава условия за по-ниска регулирана цена на газовия микс у нас, отбеляза енергийният министър.

Той отчете и че навреме са били договорени и подписани близо 140 допълнителни споразумения за удължаване на срока по договорите за финансиране. Така са били спасени над 240 млн. евро безвъзмездна помощ, значителен капацитет – хиляди мегаватчаса на съоръжения за съхранение на енергия (изградените и въведени в експлоатация самостоятелни съоръжения и инсталираните локални съоръжения) и над 1300 MW нови ВЕИ мощности.

Министър Трайков отдели специално внимание на Програмата за улично осветление, която той и екипът му заварили със сериозно изоставане. Проектите били започнати, но реалното изпълнение не съответствало на заложените срокове.

В рамките на мандата процесът беше ускорен – по двете покани вече се изпълняват 76 договора. По Покана 1 са извършени плащания в размер на 21 977 725 евро, или 86.06% от общата стойност, а по Покана 2 – 21 503 641 евро, представляващи 59.80% от общата стойност. Монтирани са повече от 160 000 нови LED осветителни тела, което води до спестяване на над 70 000 MWh електроенергия годишно. Това означава по-ниски разходи за десетки общини, отчита министър Трайков.

По Плана за възстановяване и устойчивост било наваксано забавяне по ключови мерки. Приключи изпълнението на програмата за подкрепа на домакинствата за възобновяема енергия, като около 10% от средствата били разплатени за по-малко от месец. Паралелно с това било преодоляно закъснението в реформата за създаване на Националния фонд за декарбонизация – приети били оперативните правила и стартирала процедурата за избор на първи управител.

Въпреки отказа за съдействие от 51-ото Народно събрание, екипът на министър Трайков договорил с Европейската комисия текстове, които позволили внасяне на искането за 4-то плащане по НПВУ без съществени финансови корекции.

Като важна мярка за бизнеса министър Трайков отчете, че е въведен нов модел за компенсации за небитовите потребители с ежемесечно изплащане до 2027 година. Освен това по негово време България е получила одобрение от Европейската комисия и е първата в ЕС, която въвежда държавна помощ за енергоемките предприятия – инструмент, който цели да запази конкурентоспособността на производствата и работни места.

Задвижен бил и проектът за трансформация на „Мини Марица-изток“ на стойност 207 млн. евро, с възможност за безвъзмездно финансиране от Програма „Развитие на регионите“.

Предвидена е възможност за привличане на допълнителен ресурс за ускоряване на проучванията за природен газ в блок „Хан Тервел“, чрез привличане на OMW към проекта.

Били са обработени голям брой концесионни преписки с неколкократно повишаване на размера на концесионните такси. Поради продължителния период на действието им обаче, решенията следва да бъдат взети от редовно правителство, отбелязват от екипа на министър Трайков.

По отношение на ПАВЕЦ „Чаира“ министър Трайков отчита, че част от капацитета й е възстановен, като централата вече работи с половината от мощността си.

В края на февруари е бил поет ангажимент хидроагрегат 3 да бъде пуснат в началото на април и министър Трайков отчете, че това е било изпълнено. Функциониращ е и втори хидроагрегат, който се включва в помпен режим при ниски и отрицателни цени.

За първи път успешно в провежданите изпитвания на съоръжението бе проведен и тестът „черен старт“. Чрез него е захранен енергиен коридор до подстанция Червена могила, който директно свързва ПАВЕЦ „Чаира“ с АЕЦ „Козлодуй“. Тази възможност гарантира, че при евентуален срив в системата атомната ни централа ще може да продължи да работи с автономно захранване.

В ядрения сектор министър Трайков отчита, че е бил въведен първият етап от Националното хранилище за радиоактивни отпадъци – уникално съоръжение с хоризонт от 300 години за съхранение на ниско- и средноактивни отпадъци по устойчив и безопасен за околната среда и хората начин.

Осигурени са били и 10 дерогации за ремонти в АЕЦ „Козлодуй“. Шести блок работи безпроблемно на пълна мощност след последния ремонт на мембрана. Чрез структуриране на проекта и удължаване на договора за инженерни услуги между „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и консорциума от HDEC и Уестингхаус е усилена работата по подготовката за изграждане на 7 и 8 блок на атомната ни електроцентрала.

С оглед на актуалните тенденции за развитие на икономиката и на енергийните системи, бяха положени усилия за привличане на партньори за развитието на центрове за данни и изчисления. Бяха проведени срещи с водещите компании от Силициевата долина в областта на изкуствения интелект и съпътстващата инфраструктура, и бяха набелязани възможности за сътрудничество, отбелязват още от екипа на министър Трайков.

Сред успехите си те открояват проведената процедура за обществено обсъждане и вече обнародваната в Държавен вестник нова Наредба за топлоснабдяване – с ясни правила и повече прозрачност при разпределението на сметките.

На следващо място като постижение отчитат изготвената и приета Наредба за енергийна бедност, която създава ясен механизъм за идентифициране и подкрепа на уязвимите домакинства.

Освен това България е поискала и временни промени в европейската схема за търговия с емисии, което според министър Трайков е сериозна възможност за страната ни да намали цените на електроенергията и зависимостта си от внос в период на пазарна волатилност и ценови шокове.

В няколкото месеца от енергийното министерство работили и за по-голяма прозрачност, в резултат на което са отворили данни за енергийния пазар – цени, потребление и производство. Публикували са и инструменти за оценка на потенциала на геотермалната енергия и за развитие на енергийните общности.

Като следваща стъпка е предвиден отворен достъп до данните на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и за целта било прието решение на Министерския съвет.

Чрез сайта на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ ще бъде публична информацията за всички небитови крайни клиенти, получили компенсации за високите цени на електроенергията, включително размерът на предоставените средства чрез доставчиците, при спазване на изискванията за защита на търговската тайна, отчита още министър Трайков.