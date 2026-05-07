Министърът на културата Найден Тодоров отчете 15 свършени задачи, призова за по-голямо внимание при 5 от тях

Екипът на служебния кабинет на министър Найден Тодоров отчете свършеното за периода от 19 февруари до 7 май. За тези близо три месеца той и екипът му са свършили 15 конкретни неща, като при 5 от тях той отправи предупреждение към наследника си да бъде последователен и да завърши започнатото.

1. Изготвили са и са пуснали за обществено обсъждане до 14 май наредба, целяща осигуряване на по-висока степен на защита на правата и интересите на децата, чрез регламентиране на условията и реда за участието им във филмови продукции, осъществявани на територията на страната. Целта е да се защитят техните интереси и да се спазят основните им права.



2. Изготвили са законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, преминал обществено обсъждане, с две основни цели: промяна на модела на финансиране и изискванията към дейността на държавните културни институти с цел стабилност, предвидимост и стратегическо планиране, както и унифициране на подхода при воденето на публични регистри и добиване на ясна картина на субектите в културния сектор. Липсата на функциониращи регистри възпрепятства изграждането на дългосрочна стратегия и вземането на информирани решения, предупреждават от екипа на маестро Найден Тодоров.



3. Приели са наредба за регистър на професионалните артисти и специалисти в областта на културата, която ще създаде възможност за анализ и мониторинг на културния сектор, както и за системно планиране на нови мерки за заетите в него. Изготвили са и консултационен документ относно списък с кодове на професиите съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България.

4. Изготвили са проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията с цел осигуряване на устойчиво финансиране на съставите към Българското национално радио чрез промяна на юридическото им обозначаване като държавен културен институт. При липса на решение бъдещето на музикалните състави на БНР е сериозно застрашено, отбелязващ от екипа на служебния министър.



5. Сформирали са и работна група за изготвяне на поднормативен акт, свързан с устройството и безопасната експлоатация на сценичните съоръжения в държавните културни институти.



6. Във връзка с европейските изисквания са сформирали и работна група за изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията с цел привеждане в съответствие с Регламент (ЕС) 2024/1083, известен като Европейски акт за свободата на медиите. Вече са изработили проект на ЗИД, съдържащ голяма част от необходимите разпоредби.

Предупреждават и че забавянето на процеса крие риск от наказателна процедура за неприлагане на законодателството на Европейския съюз, като Министерството вече неколкократно е удължавало срока за прилагане на директивата. Работната група следва да представи финален вариант на законопроекта, който да бъде приет с Решение на Министерския съвет и внесен в Народното събрание.

7. В областта на културното наследство от екипа на министър Тодоров отчитат значителен успех с връщането на част от острова „Св. св. Кирик и Юлита“. С Решение № 274/2026 г. те успяват да си върнат цялата публична държавна собственост на острова, с цел развитието му като културен и обществен център.

Предишният кабинет „Желязков” беше решил островът да бъде разделен – 40% от територията да се предостави на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, въпреки наличието на праисторически находки на 6000 години и противоречието с договореното превръщане на Центъра за подводна археология в институт на ЮНЕСКО с категория 2, припомнят от екипа на министър Тодоров.

Те добавят и че са сформирали работна група за създаване на концепция за развитието на острова, като отбелязват, че още преди четири години – на 16 ноември 2022 г. е одобрена Декларация за намерение с Френското посолство, предвиждаща участие на France Muséums в проектирането на Център за изкуствата. Сега предстои приемане на концепция за развитие и възлагане на проектиране, укрепителни дейности за запазване на културните ценности и търсене на партньори чрез фонд към ЮНЕСКО.



8. Приели са нова наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на недвижимите културни ценности. Причината – старата наредба не отговаряше на оперативните насоки на Конвенцията за световно наследство и не е довела до изготвянето на нито един план за управление – което е от ключово значение за запазване статута на Несебър като обект на световното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО.

Новата наредба премахва административни тежести и осъвременява методологията. По този повод от екипа на Найден Тодоров отбелязват, че са финализирали и предали работния вариант на Плана за опазване и управление на „Старинен град Несебър“ на 1 април 2026 г. към Центъра за световно наследство.

Изработили са и споделена визия за бъдещето на Несебър, пътна карта за прилагане на визията, ценности и атрибути на изключителна световна стойност, както и инструменти за бъдещо управление. Провели са и обществени консултации с местната общност на 23 март 2026 година.

При неприемане на плана до края на август 2026 г. съществува реален риск Старият Несебър да загуби статута си на обект от Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, алармират от екипа на Найден Тодоров.



9. Пуснали са в експлоатация нова електронна страница на Министерството на културата.

10. Във финансово-административен план, в началото на мандата, са установили над хиляда неизплатени договора по сесии на Министерството от 2025 г., като част от тях не са били заведени и регистрирани. След пълна инвентаризация и оптимизиране на административния процес са изплатили и регистрирали 60% от договорите.

11. Осигурили са финансиране на събитията от Националния културен календар за месеците май и юни. Напомнят, че Националният културен календар е бил гласуван на 30 декември от кабинета „Желязков“, без да бъдат осигурени средства за него.

12. В областта на европейските инвестиции и по-конкретно по Националния план за възстановяване и устойчивост и по инвестиция „Развитие на културните и творчески сектори“ са назначили нов изпълнителен директор на Фонд „Култура”, който е предприел спешни мерки поради нисък напредък от едва 15% при верификацията. От екипа на министър Тодоров отбелязват, че на 19 февруари са установили, че от тридесет назначени експерти само десет реално работят. Заради това освободили неработещите и назначили нови.

На 31 март 2026 г. подписали допълнително споразумение, даващо възможност на получателите да финализират дейностите до края на април 2026 година. Към момента 85% от договорите са верифицирани.

Промяна в ръководството в следващите два месеца носи риск от забавяне в последния етап, а Национален фонд „Култура“ ще има нужда от допълнителни средства за покриване на финансовия преразход от некоректно назначените експерти, предупреждават от екипа на маестро Тодоров.



13. По инвестиция С11.I7 за цифровизация на архивите са оптимизирали организационната структура за управление на инвестицията. Успешно са изпълнили обществена поръчка за доставка и монтаж на дооборудване на 28 музейни и 10 библиотечни центъра за дигитализация, като са изготвили и план за следващите стъпки – предоставяне на оборудване на библиотеките и музеите, осигуряване на VPN достъп.

При поредна промяна на екипа инвестицията може да бъде застрашена в последния си етап – през юни платформата трябва да бъде въведена в експлоатация. През 2025 г., след кадрови промени, инвестицията е значително забавена и е намалена нейната стойност, обръщат внимание от екипа на министър Тодоров.



14. В сферата на честванията и символните събития от екипа на министър Найден Тодоров признават, че са заварили юбилейните чествания на 150-годишнината от Априлското въстание в критично положение – без осигурено финансиране за голяма част от планираните инициативи по официалния му календар. Благодарение на предприетите действия била получена необходимата подкрепа за реализиране на своите проекти.

По този повод от екипа на министър Тодоров отбелязват, че на 29 април 2026 г., за първи път в историята си Софийската филхармония изнесла концерт в сградата на Министерския съвет под диригентството на маестро Найден Тодоров, в присъствието на министър-председателя Андрей Гюров. От Министерството на културата коментират, че това било символичен жест – демонстрация на убеждението, че културата трябва да бъде в центъра на държавното управление, а не в неговата периферия.



15. В областта на международното сътрудничество и културната дипломация от екипа на министър Тодоров отчитат участието му, заедно с външния ни министър Надежда Нейнски, на Международния форум за стратегически комуникации STRATCOM – 2026 в Истанбул, проведен на 27 и 28 март 2026 година. Тогава министър Тодоров изнесъл лекция в панела „Преосмисляне на меката сила в епоха на фрагментация: влияние и граници“.