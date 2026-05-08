„Булметал“ инвестира в производствени мощности със средства от европрограми

Водещият производител на метални опаковки в България – „Булметал“ АД, обяви, че дружеството е подписало договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма: „Развитие на регионите“ 2021-2027, Оперативни оси: Справедлив преход.

Наименование на процедура е „Подкрепа за производствени инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загора“. Проектното предложение е свързано с „Производствени инвестиции в „Булметал“ АД в регион Стара Загора в процеса на преход към климатична неутралност“.

Обща стойност на проекта е 11 406 504,02 евро. От нея безвъзмездната финансова помощ е в размер на 6 253 332,21 евро, а самофинансирането – 5 153 171,81 евро.

Дейността по проекта включва изграждането на множество нови производствени мощности, отбелязват от фирмата от Гурково.

С устойчиво развитие и международна експанзия фирмата се утвърждава като един от лидерите в производството на метални опаковки в Централна и Източна Европа.

Акциите на компанията се търгуват на “Българска фондова борса”. От началото на годината цената им лъкатуши по ценовата стълбица, а в момента сделки се сключват на 4.46 евро за един брой. Така пазарната й оценка е малко над 31 млн. евро.