Радан Кънев: Държавата се управлява пожарникарски, без стратегия (част 2)

Контрол на цените, вместо по осигуряване на конкуренция – това е популизъм, отбелязва Радан Кънев

„Справедливите“ и „прекомерните“ цени са обикновен популизъм. С цените и инфлацията България има реален проблем. Но популистките мерки водят единствено до високи цени. Още миналата година Законът за въвеждане на еврото и начинът, по който той бе въведен, накара търговците да се „застраховат“ и да вдигнат рязко цените преди влизането му в сила.

И Лукановата, и Виденовата зима бяха резултат от груба намеса в свободния пазар.

Сега е същото. Пак сработва феноменът на очакването. Още повече, че в ценовата буря на Ормузкия казус всички търговци – и малки, и големи – търсят как да се предпазят от непредвидимостите.

Наесен се очаква глобален недостиг на торове, което ще предизвика непреодолима инфлация на хранителния пазар. Преодолимите проблеми могат да се решат чрез разкриване на картелни споразумения по цялата верига на доставки. Там е работата на КЗК.

Горивният пазар у нас е в постоянно състояние на господстващо положени на „Лукойл-Нефтохим“, поради монопола върху акцизните складови бази.

Един процес не се отчете навреме – резкият скок на наемите след приемането на еврото. Наемите бяха индексирани спрямо цените на недвижимите имоти.

Виждам три групи назначения в изпълнителната власт. Общото между тях е липсата на ясен политически профил. Основното послание е, че политиките ще се определят от един човек – Румен Радев.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ евродепутатът Радан Кънев.

Още от интервюто:

Как изглеждат „справедливите“ и „прекомерните“ цени през призмата на европейските стандарти?

Какви са естествените реакции на търговците във време на ценова буря?

Кое предизвика резкия скок на наемите след приемането на еврото?

Какъв е гражданският прочит на назначенията в новата власт?

Какви очаквания можем да имаме от КЗК с това нейно ръководство и при новата нормативна уредба?

Каква е вероятността да се стигне до „Радева зима“?

