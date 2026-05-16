Европейски страни преговарят с Иран за преминаване през Ормузкия проток, съобщи държавната иранска телевизия, цитирана от „Франс прес“. Морският път, който е от ключово значение за международната търговия, остава блокиран от началото на конфликта в Близкия изток през февруари тази година, предаде БТА.

Според информацията европейски държави са започнали разговори с военноморските сили на Корпус на гвардейците на ислямската революция, след като през протока вече са преминали кораби от Китай, Япония и Пакистан. Не се уточнява кои европейски страни участват в преговорите.

Председателят на парламентарната комисия по национална сигурност Ебрахим Азизи заяви, че Иран е разработил „професионален механизъм за управление на корабоплаването“ в Ормузкия проток. По думите му, само търговски кораби и държави, които съдействат на Иран, ще могат да преминават срещу заплащане на такси за специални услуги.

Азизи подчерта, че протокът ще остане затворен за участниците в операция „Проект Свобода“ – американската военна мисия, целяща извеждането на блокираните търговски кораби от района. Според Франс прес САЩ също са наложили блокада над иранските пристанища въпреки крехкото споразумение за прекратяване на огъня, влязло в сила на 8 април.