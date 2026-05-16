ГЕРБ-СДС и ДБ разкритикуваха отказа на правителството да подкрепи трибунала срещу Русия

ГЕРБ-СДС и „Демократична България“ разкритикуваха решението на правителството България да не подкрепи трибунала за агресията срещу Украйна, който трябва да разследва и съди висши представители на руското ръководство, включително президента Владимир Путин.

От ГЕРБ-СДС определиха решението като „политическа грешка“ и заявиха, че България няма интерес да изглежда като държава, която разчита на гаранциите на НАТО, но избягва политическата отговорност да заеме ясна позиция. Според коалицията инициативата не е насочена срещу руския народ, а цели търсене на отговорност за започването на война в нарушение на Устава на ООН. От партията подчертаха още, че отслабването на международното право създава риск за сигурността на малките и средните държави, включително България.

От „Демократична България“ също осъдиха позицията на кабинета на Румен Радев, като заявиха, че тя поставя страната в малцинство сред европейските ѝ партньори и съюзници. Според коалицията отказът да бъде подкрепена резолюцията на Съвета на Европа на практика означава отказ България официално да признае Русия за агресор и Украйна за жертва. От ДБ посочиха още, че защитата на международното право и ясната позиция срещу военната агресия са въпрос на ценности и национално достойнство.