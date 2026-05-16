МВР ще изкара полицаите и камерите от храстите

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР ще промени подхода си към пътната безопасност и „ще изкара полицаите и камерите от храстите“. По думите му, оценката за работата на областните директори вече няма да се измерва с броя на актовете и фишовете, а с броя на загиналите и ранените по пътищата.

Пред NOVA министърът очерта основните приоритети на силовото ведомство – борба с икономическата престъпност, наркоразпространението, контрабандата и подобряване на пътната безопасност.

Демерджиев подчерта, че акцентът ще бъде върху превенцията, а не върху събирането на глоби.

По темата за случая „Петрохан-Околчица“ министърът каза, че разследването продължава и постъпват нови данни, но няма да допусне случаят да бъде политизиран. Той съобщи, че очаква пълен доклад от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ в началото на следващата седмица.

Вътрешният министър коментира и охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на ДПС Делян Пеевски, като заяви, че тепърва ще се изяснява колко средства са били изразходвани и дали това е било необходимо.

Той определи отстранения заместник-председател на ДАНС Деньо Денев като „изключително тежко обвързан политически“.

По думите на Демерджиев не е било необходимо създаването на парламентарна комисия за охраната на Борисов и Пеевски, тъй като според него подобни комисии не са ефективни.

Министърът заяви още, че трябва да има по-ясно разпределение на функциите между Национална служба за охрана, жандармерията и останалите структури, ангажирани с охранителна дейност.

За новия ръководител на ДАНС – Станчо Станев, Демерджиев посочи, че е рано да се правят оценки, но изрази надежда структурата да бъде укрепена.

Министърът коментира и информацията за полети на Делян Пеевски, като обяви, че е разпоредил проверка. Според него има съмнения за полети през Турция към Дубай и ще бъде търсена информация и от чужди служби.

Демерджиев отбеляза, че в настоящия бюджет няма да бъде променен моделът за увеличение на заплатите в МВР, но в следващия бюджет ще бъдат преразгледани редица политики и структури в системата. Той беше категоричен, че няма да извършва необосновани смени на областни директори и допълни, че предстоят съвещания за поставяне на конкретни задачи.

Министърът обяви и че ще бъде разпоредена проверка на гробищните паркове в София, като посочи, че има много теми за обсъждане със Столична община.