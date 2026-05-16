Износът на петрол от Ирак през Ормузкия проток е спаднал девет пъти

През април Ирак е изнесъл 10 милиона барела петрол през Ормузкия проток, заяви министърът на петрола Али Басим Мохамед Худайр. Преди войната износът е бил приблизително 93 милиона барела на месец.

„Изнасяме 200 000 барела през пристанището „Джейхан“ и имаме план да увеличим тази цифра до 500 000 барела“, каза Худайр на пресконференция, цитиран от Ройтерс.

Ирак планира да си сътрудничи с ОПЕК за увеличаване на производството и износа на петрол,

добави министърът. Багдад, добави той, иска да постигне производствен капацитет от 5 милиона барела на ден.

Ормузкият проток, през който преминават над 20% от световния петрол и втечнен природен газ,

е блокиран от началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари. Блокадата продължава да оказва негативно влияние върху световните енергийни пазари. Цените на петрола остават около 100 долара за барел, а много страни изпитват нарастващ недостиг на гориво.