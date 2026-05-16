РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Износът на петрол от Ирак през Ормузкия проток е спаднал девет пъти

Иран

През април Ирак е изнесъл 10 милиона барела петрол през Ормузкия проток, заяви министърът на петрола Али Басим Мохамед Худайр. Преди войната износът е бил приблизително 93 милиона барела на месец.

„Изнасяме 200 000 барела през пристанището „Джейхан“ и имаме план да увеличим тази цифра до 500 000 барела“, каза Худайр на пресконференция, цитиран от Ройтерс.

Ирак планира да си сътрудничи с ОПЕК за увеличаване на производството и износа на петрол,

добави министърът. Багдад, добави той, иска да постигне производствен капацитет от 5 милиона барела на ден.

Ормузкият проток, през който преминават над 20% от световния петрол и втечнен природен газ,

е блокиран от началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари. Блокадата продължава да оказва негативно влияние върху световните енергийни пазари. Цените на петрола остават около 100 долара за барел, а много страни изпитват нарастващ недостиг на гориво.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Наложи ли ви се да промените навиците си за пазаруване заради високите цени?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.