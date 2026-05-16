Търговските вериги прекалиха с надценките, заяви министър Абровски

Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че големите търговски вериги са „прекалили“ с надценките и оказват сериозен натиск върху българските производители. По думите му, правителството подготвя мерки срещу неконтролираното поскъпване на храните, които трябва да овладеят цените чрез „чисто пазарни механизми“.

Министърът подчерта пред bTV, че това е първото правителство, което още в предизборната кампания е поело ангажимент да предприеме конкретни действия срещу ръста на цените. Според него високите цени вече се усещат от всички граждани.

Абровски каза, че над 70% от търговията на дребно в България се извършва от големите търговски вериги и според него през последните години е липсвала адекватна регулация и контрол. Той посочи, че част от бизнеса първоначално е реагирал с притеснение на новите законови предложения, но след разяснения на текстовете много от критиките са отпаднали.

Земеделският министър се позова на секторен анализ на Комисията за защита на конкуренцията, според който надценките при някои хранителни продукти достигат близо 90%. Като пример даде български кашкавал, който според него често е поставян в неизгодна позиция спрямо вносни продукти чрез различни търговски надценки.

„Нашето предложение е да няма разлика в надценката повече от 10% за еднакви типове продукти“, обясни министърът. Така българските производители ще могат да се конкурират по-справедливо на пазара.

Абровски подчерта, че държавата няма да определя директно цените, а ще въведе механизъм за „справедлива цена“, който да показва на потребителите ориентировъчната стойност на продуктите според икономически показатели и сравнение с други държави от Европейски съюз.

Министърът заяви още, че очаква ефект от мерките няколко месеца след приемането на закона. За отношенията между производители и търговски вериги той ги определи като „абсолютна тирания“.

Абровски коментира и темата за българското мляко, като заяви, че е разпоредил създаването на работна група за по-ясно обозначаване каква част от млякото в даден продукт е с български произход.

Министърът засегна и проблема със защитата от градушки, като предупреди, че в момента половината страна остава без самолетна защита заради изтекъл договор още през есента на 2025 година.