Храмът „Св. Александър Невски“ и Рилският манастир – акценти в проекта на ЕС ReligiTour

Европейските катедрали, манастири и храмове заемат важно място в културната памет на стария континент. Те са и от голямо значение за развитието на религиозния туризъм както в Европа, така и у нас.

Катедралата „Св. Александър Невски“ и Рилският манастир – знакови за българската култура и религия храмове – са акценти в проекта ReligiTour, съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, който е насочен към устойчивото управление на религиозното наследство и развитието на религиозния туризъм в градска среда.

Знаково е и участието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като асоцииран партньор в проекта ReligiTour. С капацитета на средищното за българското образование и наука висше заведение ще бъдат оценени значението и мястото на катедралата „Св. Александър Невски“ и Рилският манастир като част от културната памет на Европа.

Европейските катедрали, манастири и храмове заемат важно място в историческото и общественото развитие на градовете. Проектът ReligiTour поставя акцент върху възможностите за по-активно и устойчиво включване на това наследство в съвременния културен и образователен живот. Проектът разглежда тези обекти като общоевропейска ценност и като ресурс за културен диалог, образование и местно развитие.

Основната цел на инициативата е да подпомогне преподаватели, специалисти в сферата на туризма и представители на неправителствения сектор в придобиването на практически знания и умения за управление, представяне и социализация на религиозното наследство.

В рамките на проекта е разработена дигитална платформа с отворен достъп, която обединява обучителни и информационни ресурси. Сред тях са образователни курсове, посветени на маркетинга на религиозния туризъм, управлението на културни обекти и включването им в обществения живот, електронна библиотека с академични публикации и изследвания, както и методически насоки за университети и организации, ангажирани с подготовката на бъдещи специалисти в сектора. Към ресурсите на проекта е създаден и YouTube каналът @ReligitourProject, в който са публикувани образователни видеоматериали, интервюта с експерти и представяния на добри практики от държавите партньори.

Проектът има изключително значение за България. Като страна с богата история и култура, ние разполагаме със значителен потенциал за развитие на религиозния туризъм чрез своите манастири, църкви и други обекти с висока културна и историческа стойност. Съхраняването и съвременното осмисляне на това богато културно и религиозно наследство е важен ресурс за образование, туризъм и междукултурен диалог на страните в Европа.

Показателен за значението на този проект е консорциумът от осем партньорски организации от Полша, Испания, Италия, Гърция, Румъния и България. В реализирането му от българска страна участва и Фондация „Пакс Родопика“, координатор на проекта е Варшавският университет, а официалната платформа на проекта www.religitour.eu дава бърз и безплатен достъп до повече информация и до обучителните ресурси.