РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

От 18 май се въвежда временна организация на движението по бул. „Александър Стамболийски“

Съкращения на тъмно: Уволняват 50 служители от „Общински приходи“ въпреки рекордните приходи на Столичната община, От 18 май се въвежда временна организация на движението по бул. „Александър Стамболийски“

От 18 май се въвежда временна организация на движението по бул. „Александър Стамболийски“ заради мащабната реконструкция на трамвайното трасе и пътните платна в участъка между бул. „Константин Величков“ и ул. „Западна“, съобщиха от Центъра за градска мобилност. Промените ще засегнат движението на част от градския транспорт.

Според новата организация се възстановява редовният маршрут на трамвай №10, а трамвай №8 ще продължи да се движи по обичайното си трасе. Разкрива се и временна трамвайна линия №13, която ще се движи между Метростанция „Витоша“ и гара „Захарна фабрика“. Промени ще има и в маршрута на трамвай №1.

Временната организация на движението ще остане в сила до 17 ноември. Проектът е част от цялостната реконструкция на булеварда в участъка между бул. „Константин Величков“ и бул. „Вардар“. В края на април от Столичната община съобщиха, че в района вече се полага последният пласт асфалт.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Наложи ли ви се да промените навиците си за пазаруване заради високите цени?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.