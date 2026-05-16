От 18 май се въвежда временна организация на движението по бул. „Александър Стамболийски“ заради мащабната реконструкция на трамвайното трасе и пътните платна в участъка между бул. „Константин Величков“ и ул. „Западна“, съобщиха от Центъра за градска мобилност. Промените ще засегнат движението на част от градския транспорт.

Според новата организация се възстановява редовният маршрут на трамвай №10, а трамвай №8 ще продължи да се движи по обичайното си трасе. Разкрива се и временна трамвайна линия №13, която ще се движи между Метростанция „Витоша“ и гара „Захарна фабрика“. Промени ще има и в маршрута на трамвай №1.

Временната организация на движението ще остане в сила до 17 ноември. Проектът е част от цялостната реконструкция на булеварда в участъка между бул. „Константин Величков“ и бул. „Вардар“. В края на април от Столичната община съобщиха, че в района вече се полага последният пласт асфалт.