Денят по диагонал – 16 май 2026 г.

Международната рейтингова агенция „Стандард енд Пуърс“ (Standard & Poor’s Global Ratings) повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България от „стабилна“ на „положителна“ и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута на ниво ‘BBB+/A-2’. Това съобщиха от Министерството на финансите.

Отсъствието ни от „Три морета“ в Дубровник и от Б-9 в Букурещ означава, че не се готвим за силен глас в Европа, смята Радан Кънев.

Много хора се тревожат от възможността новото управление да реализира геополитически завой. Да очакваме геополитически завой не е рационално. Завой няма да има, но ще има застой.

Понякога нещата в бъдещето не са много ясни – не е ясно какво ще се случи след едно или друго действие, засягащо работата на университета, на държавата, но лидерът трябва да вземе решение, защото хората го очакват от него, иначе организацията ще бъде в застой. Това е като в един аквапарк, в който има пързалка „Камикадзе“, при която се спускате в една доста стръмна тръба, в която няма светлина. Лидерът трябва да е готов на подобен скок в тъмното и да вярва, че има спасителен басейн и че това, което прави, е полезно за цялата организация. Този пример даде проф. Димитър Димитров – ректорът на УНСС в речта си, която изнесе по време на международния икономически форум: „Моделът „Стартъп нация“ – креативност и предприемачество за ускорен икономически растеж в европейски контекст: примерът на Държавата Израел“.

Тази седмица тонът на стоковите пазари беше като цяло смесен, като зърнените култури и захарта се движеха главно от времето, реколтата и очакванията за износ. Петролът пък остана чувствителен към геополитиката и риска от доставки, а металите следваха търсенето от Китай и по-широките макроикономически настроения, отбелязват от „Софийска стокова борса“.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР ще промени подхода си към пътната безопасност и „ще изкара полицаите и камерите от храстите“. По думите му, оценката за работата на областните директори вече няма да се измерва с броя на актовете и фишовете, а с броя на загиналите и ранените по пътищата.