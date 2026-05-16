РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Радан Кънев: Геополитически България тръгва не на завой, но на застой (част 3)

Отсъствието ни от „Три морета“ в Дубровник и от Б-9 в Букурещ означава, че не се готвим за силен глас в Европа, смята Радан Кънев

Много хора се тревожат от възможността новото управление да реализира геополитически завой. Да очакваме геополитически завой не е рационално. Завой няма да има, но ще има застой.

Радев взе нашия слоган „Силна България в силна Европа“ – можем само да се радваме, че друга политическа сила споделя нашите възгледи. Но не става ясно дали господин Радев знае как гласът ни може да стане силен в Европа.

Гласът в Европа може да звучи силно, когато градиш съюзи, коалиции, когато имаш приятели, с които да създаваш мнозинства или блокиращи малцинства. Това означава, че трябва да търсим естествените си съюзници. А нашите естествени съюзници са държавите от Източна и Северна Европа.

Отсъствието ни от срещите на „Три морета“ в Дубровник и на Б-9 в Букурещ означава, че България не се готви да има силен глас в Европа.

България има дълга история на блюдолизко отношение към САЩ по отношение на сигурността. А САЩ може да станат още по-труден за Европа партньор.

Ако утре американците забият своя флаг в Гренландия, Радев ще каже ли „ами американска е, каква да е“?

За щастие раздялата в коалицията ПП-ДБ не доведе до разделяне на демократичната общност.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ евродепутатът Радан Кънев.

Още от интервюто:

Какви знаци даде България с отсъствието си на високо ниво от форумите „Три морета“ в Дубровник и Б-9 в Букурещ?

Завой или застой в геополитическо отношение можем да очакваме от кабинета „Радев“?

Кога гласът на една нация звучи силно в Европа?

Каква е анатомията на развода между ПП и ДБ?

Могат ли да бъдат извлечени ползи за демократичната общност от раздялата в коалицията ПП-ДБ?

Каква трябва да е стратегията на „Демократична България“ за следващите години?

Вижте първа и втора част он интервюто с Радан Кънев

Радан Кънев: Три сценария стоят пред Радев, два са негативни (част 1)
Радан Кънев: Държавата се управлява пожарникарски, без стратегия (част 2)

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Наложи ли ви се да промените навиците си за пазаруване заради високите цени?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.