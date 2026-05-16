Радан Кънев: Геополитически България тръгва не на завой, но на застой (част 3)

Отсъствието ни от „Три морета“ в Дубровник и от Б-9 в Букурещ означава, че не се готвим за силен глас в Европа, смята Радан Кънев

Много хора се тревожат от възможността новото управление да реализира геополитически завой. Да очакваме геополитически завой не е рационално. Завой няма да има, но ще има застой.

Радев взе нашия слоган „Силна България в силна Европа“ – можем само да се радваме, че друга политическа сила споделя нашите възгледи. Но не става ясно дали господин Радев знае как гласът ни може да стане силен в Европа.

Гласът в Европа може да звучи силно, когато градиш съюзи, коалиции, когато имаш приятели, с които да създаваш мнозинства или блокиращи малцинства. Това означава, че трябва да търсим естествените си съюзници. А нашите естествени съюзници са държавите от Източна и Северна Европа.

Отсъствието ни от срещите на „Три морета“ в Дубровник и на Б-9 в Букурещ означава, че България не се готви да има силен глас в Европа.

България има дълга история на блюдолизко отношение към САЩ по отношение на сигурността. А САЩ може да станат още по-труден за Европа партньор.

Ако утре американците забият своя флаг в Гренландия, Радев ще каже ли „ами американска е, каква да е“?

За щастие раздялата в коалицията ПП-ДБ не доведе до разделяне на демократичната общност.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ евродепутатът Радан Кънев.

Още от интервюто:

Какви знаци даде България с отсъствието си на високо ниво от форумите „Три морета“ в Дубровник и Б-9 в Букурещ?

Завой или застой в геополитическо отношение можем да очакваме от кабинета „Радев“?

Кога гласът на една нация звучи силно в Европа?

Каква е анатомията на развода между ПП и ДБ?

Могат ли да бъдат извлечени ползи за демократичната общност от раздялата в коалицията ПП-ДБ?

Каква трябва да е стратегията на „Демократична България“ за следващите години?

