Илияна Йотова: Триумф за Дара и България на „Евровизия“

„Триумф за DARA / Darina Yotova! Триумф за България на Евровизия!“ Това написа президентът Илияна Йотова в официалния си профил във Фейсбук, след като България спечели тазгодишното издание на конкурса. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на музикалната надпревара, а България беше представена от DARA.
Държавният глава поздрави целия екип зад победата, както и Българската национална телевизия, в чийто ефир беше излъчен конкурсът.
„Благодарим за силните емоции и вдъхновението“, добави Йотова.