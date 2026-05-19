БСП издига Пламена Заячка за кмет на столичния район „Средец“

БСП обяви, че издига Пламена Заячка за кмет на столичния район „Средец“. Тя е представител на партия АБВ, ръководена от Румен Петков. При регистрацията на кандидатурата председателят на БСП Крум Зарков заяви, че партията предлага различна алтернатива на досегашното управление, като определи Заячка като млада и образована специалистка с докторска степен по културология, експерт по културно наследство и консултант към ЮНЕСКО.

Зарков подчерта, че тя има и административен опит, тъй като е работила като съветник в Министерството на туризма и е заемала позиции в министерствата на културата и икономиката.

Частичните избори за кмет на район „Средец“, който включва централната част на София, ще се проведат на 14 юни.

Междувременно „Продължаваме промяната – Демократична България“ отново издигна Трайчо Трайков за поста, а ГЕРБ и „Прогресивна България“ заявиха, че няма да участват със собствени кандидати.