Биткойн отново пада под 80 000 долара поради инфлация и геополитика

Възстановяването на биткойн е спряно. През последната седмица цената на най-популярната криптовалута, която непрекъснато се покачваше от края на март, падна с 5%, преминавайки психологически важната граница от 80 000 долара. Пазарът на криптовалути е под натиск от силните изявления на САЩ и Иран, които не бързат да сложат край на конфликта в Близкия изток, както и от новите данни за инфлацията в САЩ, които обещават затягане на паричната политика. 

Експертите смятат, че ситуацията ще започне да се променя през есента, но не непременно към по-добро. Според CoinDesk, цената на биткойн падна с 4.86% през седмицата от 11 до 18 май, достигайки приблизително 77 000 долара в понеделник. Криптовалутата беше в стабилна възходяща тенденция от края на март, като надмина прага от 80 000 долара в началото на месец май и достигна локален пик няколко дни по-късно, надхвърляйки 82 400 долара. Този импулс на възстановяване обаче след това отстъпи място на корекция.

Значителен негативен фактор беше публикуването на индекса на цените на производителите в САЩ (PPI),

който се е повишил с 6% на годишна база, значително надхвърляйки прогнозата (4.9%). „Това показва рязко ускоряване на инфлацията в САЩ. А високата инфлация означава, че Федералният резерв няма да понижи лихвите и дори може да ги повиши. Като се има предвид, че криптовалутите са секторът с най-висок риск, това ги удря първо“, отбелязват анализаторите.

Освен това,

крипто пазарът е под натиск от изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп,

който не показва желание да сложи край на конфликта в Близкия изток, казва Райън Лий, водещ анализатор в Bitget Research. Междувременно Иран обяви американските центрове за данни за легитимни военни цели и дори заплаши да пререже подводните интернет кабели в Ормузкия проток. „Близкият изток е дом на значителен дял от хешрейта на биткойн. Ако цялото оборудване спре да работи, съществува риск от по-нататъшен спад“, предупреждава експертът. 

Забравени мемове

Солана се представи най-зле от петте най-големи криптовалути миналата седмица, като цената ѝ падна с близо 11% за седем дни. Но причините за спада са „по-дълбоки от просто липса на купувачи“. Целият растеж на Солана през 2024-2025 г. е изграден върху спекулации с мемкойни: мрежата печелеше пари от такси за хиляди ежедневни създавания на токени. През 2026 г. този двигател спря – обемите се сринаха и спекулативният капитал се оттегли. Допълнителен удар беше априлската хакване на платформата Drift, която работи на Солана. Без спекулативен наратив и с опетнена репутация, Солана се превърна в един от най-уязвимите активи през крипто зимата, подчертават анализаторите.

По-широкият крипто пазар загуби 6.59% през последната седмица, спадайки до 2059,3 пункта в индекса CoinDesk 20,

който проследява представянето на 20-те най-големи цифрови актива въз основа на пазарна капитализация и ликвидност. От началото на февруари бенчмаркът продължава да се движи странично в диапазона 1800-2200, без резки скокове или значителни спадове.

„Криптовалутата като цяло загуби много важни двигатели на растеж. Например, пазарът вече не вярва на изявленията на Доналд Тръмп за цифровите активи, а вълнението около идеята за национален резерв на биткойн в САЩ отшумя. В момента няма вълна от оптимизъм, която би могла да предизвика ралито, което мнозина очакваха“, подчертава Райън Лий. Той смята, че низходящата тенденция може да продължи до октомври-ноември тази година.

В същото време,

бъдещата динамика на крипто пазара остава несигурна.

Когато консолидацията приключи, движението обикновено е рязко и еднопосочно – пазарът се насочва към пробив на натрупана ликвидност. При положителен сценарий, който включва смекчаване на реториката на Федералния резерв, деескалация в Близкия изток и капиталов поток от акции към рискови активи, биткойнът може да се върне до 90 000 долара. 

Ако обаче песимизмът на пазара продължи, САЩ започнат наземна операция в Иран и паричната политика се затегне, криптовалутата може да тества диапазона от 65 000 до 68 000 долара, прогнозират анализаторите.

(по материали от чуждестранния печат)

