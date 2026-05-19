Revolut пуска физическа крипто дебитна карта на фона на растящия обем на трансакциите

Британската компания за финансови технологии Revolut пуска първата си физическа крипто дебитна карта. Тя е с дизайн, вдъхновен от Dogecoin, и има LED светлина, която се активира при плащане. Картата ще може да се използва навсякъде, където се приемат Visa и Mastercard, като първо ще бъде пусната във Великобритания и страните от Европейското икономическо пространство.

Картата е свързана директно с крипто баланса на потребителя. Когато човек плати с нея, Revolut автоматично ще превърне криптовалутата в обикновени пари в момента на покупката. Така няма да е нужно потребителите предварително сами да обменят крипто активите си.

От компанията казват, че няма да има допълнителни такси за обмен, но плащанията ще се извършват по актуалния курс към момента на покупката. Възможно е обаче да възникнат данъчни задължения според законите в различните държави.

Revolut определя новата карта като стъпка към по-лесното използване на криптовалути в ежедневието. В момента една от големите пречки пред масовото им използване е именно сложният процес по обмен на крипто в традиционни валути преди плащане.

Компанията продължава активно да разширява бизнеса си. През март 2026 г. Revolut получи пълен банков лиценз във Великобритания и подаде документи за банков лиценз и в САЩ. Платформата вече има над 70 милиона потребители по света.

Според анализатори подобна карта може да помогне за по-бързото навлизане на криптовалутите в ежедневните плащания особено заради огромната потребителска база на Revolut. Основният проблем засега остава данъчното облагане, тъй като в много държави плащането с криптовалута се счита за продажба на актив.

