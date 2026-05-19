Радев ще се срещне с представители на търговските вериги заради високите цени

Премиерът Румен Радев ще проведе среща с представители на търговските вериги в Министерския съвет заради високите цени на стоките и храните. От правителствената пресслужба посочиха, че разговорът е част от цялостния подход на кабинета за овладяване на ръста на цените, повече прозрачност в ценообразуването и противодействие на нелоялните търговски практики.

Според информацията правителството цели също защита на българските производители и подобряване на контрола върху качеството на храните. Срещата идва на фона на подготвяните законодателни промени срещу спекулата и прекомерните надценки.

По-късно днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди два законопроекта, свързани с високите цени на стоки и услуги. Миналата седмица парламентът прие на първо четене измененията в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, внесени от Явор Гечев и депутати от „Прогресивна България“.