Особеният управител на „Лукойл“ ще дава ежемесечен отчет на министъра на икономиката

Депутати от „Прогресивна България“ са предложили законови промени, свързани с предприятията на руската група „Лукойл“ в България. Част от тях целят да коригират проблеми в действащия закон за регулиране на икономическите дейности с нефт и нефтопродукти, включително широките правомощия на назначения особен търговски управител Румен Спецов в рафинерията в Бургас и други дружества. Предвижда се той вече да отчита дейността си всеки месец пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Друга част от предложенията предизвикват притеснения, защото дават възможност действията на особения управител, свързани със собствеността на предприятията, да бъдат оспорвани в съда. В момента тези действия не подлежат на обжалване. Според новите текстове сделки, които не са одобрени от Министерския съвет, ще могат да се атакуват пред български съд от министъра на икономиката, Министерския съвет, прокурор или съдружник в предприятието.

Предвижда се делата да могат да бъдат насочени не само срещу самото предприятие, но и срещу държавата и особения управител. Вносителите твърдят, че промените целят да предотвратят злоупотреби и нарушения от страна на особения управител и да предпазят държавата от финансови и репутационни щети.

Междувременно стана ясно, че „Лукойл“ вече е завел иск срещу България за 3 милиарда евро. „В момента има претенция към България на стойност 3 млрд. от страна на Русия („Лукойл Litasco SA“ – швейцарското търговско звено на руската група)„, обяви Румен Спецов в ефира на „Би Ти Ви“ през изминалия ден.

Още преди месеци се появиха информации за възможен международен арбитраж, но сега за първи път това беше официално потвърдено. Спецов заяви, че не е притеснен от иска, тъй като подобни претенции се базират основно на финансови загуби и щети, а според него дружествата на „Лукойл“ в България са в много добро финансово състояние и работят при стриктно спазване на санкциите.

Той обясни още, че е освободил ключови служители в рафинерията с цел да осигури прозрачност и коректност във финансовите процеси. По думите му евентуалните претенции от руска страна могат да бъдат единствено финансови, но към момента предприятията нямат проблеми и се намират в отлично състояние.