OpenAI спечели делото срещу Илон Мъск

Федерално жури на съда в щата Калифорния реши, че OpenAI и главният ѝ изпълнителен директор Сам Алтман не могат да бъдат съдени от Илон Мъск, защото той е завел делото твърде късно.

Мъск обвинява OpenAI, че е нарушила първоначалната си мисия да бъде организация с нестопанска цел, работеща „в полза на човечеството“, и вместо това се е превърнала в компания, ориентирана към печалба. Според него Алтман и президентът на OpenAI Грег Брокман са се облагодетелствали от това.

Съдът обаче не разгледа дали обвиненията са верни. Решението беше взето единствено на база сроковете. Според журито, Мъск е трябвало да подаде иска в рамките на три години, а той е закъснял.

Мъск реагира остро и нарече решението „техническа подробност“. В публикация в X той заяви, че няма съмнение, че ръководството на OpenAI се е облагодетелствало за сметка на организацията, а спорът е само кога точно се е случило това.

Милиардерът помогна за създаването на OpenAI през 2015 г. и е дарил около 38 милиона долара за проекта. Той напуска компанията през 2018 г., а по-късно OpenAI започва да развива бизнес модел с цел печалба и привлича големи инвестиции от Microsoft.

Мъск твърдеше още, че Microsoft е помогнала на OpenAI да се отклони от първоначалната си мисия. Исковете срещу Microsoft също бяха отхвърлени.

От OpenAI заявиха, че делото е опит на Мъск да навреди на конкурент, след като не е успял да получи контрол над компанията. Адвокатите на компанията посочиха, че самият Мъск в миналото е обсъждал OpenAI да стане бизнес с цел печалба и дори е предлагал тя да бъде обединена с Tesla.

Междувременно Мъск създаде собствен AI стартъп – xAI, който вече е част от SpaceX.

Решението идва в момент, когато и OpenAI, и SpaceX се подготвят за потенциални рекордни борсови дебюти. OpenAI наскоро достигна оценка от над 850 милиарда долара, докато SpaceX се оценява на около 1.25 трилиона долара.

