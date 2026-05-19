Иран трябва да се откаже писмено от ядрените оръжия, заяви Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква Иран да предостави писмена гаранция, че страната се отказва от плановете си за разработване на ядрени оръжия.

„Последното нещо, за което мислят, са ядрените оръжия. Сега трябва да го направят писмено“, отбеляза президентът Тръмп пред репортери.

По-рано президентът на САЩ обяви, че по искане на лидерите на няколко страни от Персийския залив се е въздържал от удари срещу Иран. Той уточни, че планът е отложен „за два или три дни“. Доналд Тръмп също така заяви, че американските военни остават напълно готови „за пълномащабна офанзива“.