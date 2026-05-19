ДБ и ПП алармираха, че управляващите готвят скандални промени в правилника за работа на парламента

„Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ предупредиха в социалните мрежи, че управляващото мнозинство готви скандални промени в правилника за работа на парламента. Утре, 20 май, предстои заседание на временната комисия за обсъждане на документа. От „Прогресивна България“ обаче все още не са публикували своите предложения.

Двете парламентарно представени формации откроиха като най-скандално предложението на управляващите, което иска да лиши депутатите от право да получават сведения и документи, да имат достъп до държавни и местни органи и организации, както и до информация за задължения на държавни ведомства, общини и държавни или общински дружества.

“Минималният срок за разглеждане на законопроект става 24 часа от разпределението, вместо 72 часа от съобщаването на народните представители. Три пъти по-малко време за четене, анализ, експертиза и реакция. Минималният срок от доклада на комисията до зала става 24 часа вместо 72 часа. Значи доклад днес, гласуване утре. Без време за подготовка. Без нормален парламентарен процес. Законопроектите, които уреждат една и съща материя, ще могат да се гледат разделно с обикновено гласуване на комисията, вместо с квалифицирано мнозинство от 2/3. Тоест мнозинството ще може по-лесно да разделя и управлява процеса както му е удобно”, пишат депутати от „Продължаваме промяната“ във „Фейсбук“. Позицията им споделят и от „Демократична България“, които също изразиха възмущението си от съкращаването на сроковете за запознаване със законопроекти.

“Предишното мнозинство като правеше заседания от засада за 27 секунди поне нарушаваше правилника, който изискваше 72-часови срокове. Това мнозинство иска да си промени правилника, така че такива безобразия да са законни„, коментира съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

Освен това той алармира, че за да се внесе предложение за временна комисия, ще са нужни 48 депутатски подписа. Ще бъде премахнато задължението на институциите да предоставят документи на депутатите. Отменя се ограничението, според което членове на кабинета не могат да отлагат повече от два пъти отговора на устен въпрос от парламентарния контрол.

„В деня на опозицията няма да могат да се правят и изслушвания – да не вземе да викнем някой министър да се обяснява. Ще кажете – ама в петък ще идват поне? Ако не искат, няма, защото ограничението от две отлагания на въпрос се отменя. Ще могат вечно да отлагат и да се крият от въпроси“, пише Божанов.

Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ съобщава за още няколко скандални предложения на управляващите – отпада правилото вече одобрена, но неразгледана точка автоматично да влиза в програмата за следващата седмица, което би позволило неудобни теми просто да бъдат пренебрегвани. Той посочва още, че отпада Председателският съвет при съгласуване за включване на извънредни точки в дневния ред, което според него концентрира повече власт в председателя и управляващото мнозинство и отслабва парламентарния баланс. Стоев допълва, че вече няма да могат да се предлагат изслушвания и организационни точки в първата сряда от месеца, което по думите му ще ограничи възможността на опозицията да поставя неудобни въпроси, да иска временни комисии и да повдига спорни теми.

Предвиждат се и сериозни промени в правилата за парламентарните въпроси. “Ограничават се сходни парламентарни въпроси с формулировката: „Не се допускат варианти или идентичност на обособени въпроси.“ Ако народен представител отсъства повече от веднъж, министърът ще отговаря писмено. Маха се ограничението срещу бягството на министри от въпроси. Досега можеха да отложат не повече от два пъти. Отпада задължението министрите да се явят лично в Народното събрание, ако не са отговорили на въпрос. Ето това е „контролът“ според тях — министърът се крие, не отговаря лично и минава с писма”, подчертава Стоев.

“Когато позволяваш на министри да не се явяват лично, ти не „ускоряваш“ парламента. Ти криеш министри. Когато режеш дебата до 1, 2 или 3 минути, ти не „повишаваш ефективността“. Ти запушваш устата на опозицията. Когато съкращаваш 72 часа на 24 часа, ти не правиш по-добро законодателство. Ти правиш законодателен конвейер. Когато махаш временните комисии като реален инструмент за малцинството, ти не пазиш реда. Ти пазиш властта от проверки. И това било „връщане на парламентаризма“? Не. Това е опит парламентът да бъде превърнат в машина за гласуване. Без реален дебат. Без реален контрол. Без реална информация. Без реална възможност опозицията да си върши работата.Това прилича не на демократичен парламент, а на парламент от времето на комунизма — заседава, гласува, мълчи и не пита много. ПБ обещаваха да върнат парламентаризма. Май са имали предвид комунистическия”, пишат от „Продължаваме промяната“.